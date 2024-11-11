країна купує у москви більше, ніж постачає.

Нью Делі виступає за те, аби більше торговельних угод з москвою відбувалися в рупіях, адже її торгівля з росією зростає, а економіка країни не захищена від глобальних потрясінь.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Міністерство торгівлі Індії заявляє, що торгівля з росією зросла вп'ятеро за останні три роки, оскільки Індія купує російську сиру нафту, тоді як більшість інших країн відмовилися від неї після вторгнення рф в Україну.

Міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар заявив, що двосторонній товарообіг наразі становить 66 мільярдів доларів, що робить мету досягти 100 мільярдів доларів до 2030 року більш як реалістичною.

Перехід на розрахунки в рупіях з рф допоможе Індії зменшити залежність від долара і частково ізолювати свою економіку від глобальних потрясінь.

Проте зусилля поки не принесли бажаних результатів.

Індія має величезний торговельний дефіцит з росією у розмірі 57 мільярдів доларів.

Вона купує у москви більше, ніж продає, що призводить до того, що москва має більше індійських рупій, ніж їй потрібно для купівлі таких товарів, як електроніка, медикаменти, морепродукти і сталь.

Індія в основному імпортує з рф нафту і оборонне обладнання та підтримує дружні відносини з росією, незважаючи на заперечення з боку таких країн, як Німеччина, Японія і США.

кремль хоче диверсифікувати торгівлю з Індією, збільшивши частку несировинних і високотехнологічних товарів, таких як безпілотні технології і відновлювані джерела енергії.