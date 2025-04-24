Індія і Пакистан на межі ядерної війни за воду

Відносини між двома ядерними державами знову загострилися.

Між Індією і Пакистаном, що володіють ядерною зброєю, почалося небезпечне загострення відносин на тлі вбивства туристів у спірному регіоні Кашмір угрупованням бойовиків групою "Фронт Опору".

Про це повідомляє Defence Express.

"Між Індією і Пакистаном почалося дуже стрімке і небезпечне чергове загострення відносин, яке небезпечне самим фактом того, що обидві країни мають ядерне озброєння. І Пакистан уже прямо пригрозив Індії війною. Ба більше, зараз до причин цілком можливої війни між країнами додалася ще одна - доступ до води", - пишуть журналісти.

Уточнюється, що Індія звинуватила Пакистан у підтримці угруповання, яке вбило туристів. Після цього країна оголосила про закриття прикордонного переходу, обмежила видачу віз, анулювала вже видані візи, дала пакистанцям 48 годин на те, щоб покинути країну, і вислала військових аташе. Також країна заявила про вихід із "Договору про води Інду" від 1960 року.

Згідно з цією угодою про розподіл водних ресурсів, річки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією і Пакистаном порівну. Уточнюється, що для Пакистану Індія є головним джерелом води, який дає змогу зрошувати 12 млн гектар землі. В Індії вже давно стверджують, що річки, які є в розпорядженні країни, мають набагато менше води, ніж ті, що є в наявності у Пакистану - 20% проти 80%.