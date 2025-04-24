Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія і Пакистан на межі ядерної війни за воду

24 квітня 2025, 21:55
Індія і Пакистан на межі ядерної війни за воду
Фото: з вільного доступу
Відносини між двома ядерними державами знову загострилися.
Між Індією і Пакистаном, що володіють ядерною зброєю, почалося небезпечне загострення відносин на тлі вбивства туристів у спірному регіоні Кашмір угрупованням бойовиків групою "Фронт Опору".
 
Про це повідомляє Defence Express.
 
"Між Індією і Пакистаном почалося дуже стрімке і небезпечне чергове загострення відносин, яке небезпечне самим фактом того, що обидві країни мають ядерне озброєння. І Пакистан уже прямо пригрозив Індії війною. Ба більше, зараз до причин цілком можливої війни між країнами додалася ще одна - доступ до води", - пишуть журналісти.
 
Уточнюється, що Індія звинуватила Пакистан у підтримці угруповання, яке вбило туристів. Після цього країна оголосила про закриття прикордонного переходу, обмежила видачу віз, анулювала вже видані візи, дала пакистанцям 48 годин на те, щоб покинути країну, і вислала військових аташе. Також країна заявила про вихід із "Договору про води Інду" від 1960 року.
 
Згідно з цією угодою про розподіл водних ресурсів, річки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією і Пакистаном порівну. Уточнюється, що для Пакистану Індія є головним джерелом води, який дає змогу зрошувати 12 млн гектар землі. В Індії вже давно стверджують, що річки, які є в розпорядженні країни, мають набагато менше води, ніж ті, що є в наявності у Пакистану - 20% проти 80%.
 
У відповідь на дії Делі, Пакистан вжив дзеркальних заходів і закрив повітряний простір для літаків індійських авіакомпаній, а також заборонив торгівлю навіть через треті країни.
 
"Будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, що належить Пакистану відповідно до Договору про води Інду, розглядатиметься як акт війни, і на неї дадуть відповідь з усією силою", - пригрозили в Пакистані.
 
Цим Ісламабад не обмежився, залишивши за собою право призупинити Шимлійський договір, який врегулював результати війни 1971 року.

 

ПакистанІндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Політика
Нелегкий вибір. Америка сумуватиме за залежністю Європи від США, коли та зникне – Едвард Лукас
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 16:49
Політика
"Мирний" план Трампа: США не є партнером Європи. Але союзники Києва мають згуртуватися навколо перемоги України
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 12:04
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
LifeStyle
Нові казино з великими бонусами без депозиту: де отримати найкращі пропозиції?
24 квітня 2025, 11:41
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Політика
Великоднє перемир'я, якого не було. росіяни намагаються наступати, але без відчутного успіху – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 24 квітня 2025, 06:16
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Політика
Зовнішня політика США стикається з реальністю. Хто отримає перемогу: геніальний дипломат чи деструктивний ідіот? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 14:10
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса.
Політика
ЄС має сказати США, щоб вони йшли до біса. "Фінальна" пропозиція Трампа для України – це повна перемога росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 12:29
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Політика
Китай може отримати все завдяки Трампу. Європа має шанс посилитися – Мінна Аландер
Переклад iPress – 23 квітня 2025, 08:25
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється