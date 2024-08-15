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Індія і росія шукають спосіб міняти рупії на рублі – Reuters

15 серпня 2024, 17:19
Індія і росія шукають спосіб міняти рупії на рублі – Reuters
Фото: dni.com.ua
кремлю потрібно закрити операції, в тому числі і за за поставлену нафту.

Через те, що рупія не конвертована - намагання розраховуватись в цій валюті  призвели до того, що в Індії "підвисли" величезні суми. 

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в уряді Індії і банках.

До рф прибула делегація індійського центробанку, аби обговорити, як організувати торгівлю в національних валютах і знайти спосіб визначення курсу рупії до рубля. 

Після повномасштабного вторгненнчя рф, москва переорієнтувала експорт нафти з Європи на азійські ринки і до Індії. Тому торгівля між ними різко зросла. 

Нью Делі стала основним покупцем російської нафти, а москва - другим після Китаю експортером до Індії.

Лише за минулий фінансовий рік він зріс на третину і перевищив $61 млрд, а в квітні-липні постачання становили $24 млрд, що на 20% більше, ніж в 2023.

Оскільки рупія не конвертована, спроби розраховуватись у них призвели до того, що в Індії зависли величезні суми - порядка 39 млрд доларів.

Банкіри вважають, що знайшли cgjcs, розв'язання проблеми рупій, проте воно дорого коштує експортерам. 

Виручка в рупіях після конвертації в рублі поверталася до рф з дисконтом 8-10%, згодом витрати скоротилися до 6%.

Наразі країни шукають спосіб як встановити прямий курс.

 
РосіявійнаІндіясанкції

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