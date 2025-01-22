Індія і США намагаються організувати зустріч Моді з Трампом наступного місяця

Зустріч може відбутись у Вашингтоні.

Дипломати США та Індії намагаються організувати зустріч між прем’єром Нарендрою Моді та президентом Дональдом Трампом. Вона може відбутись у лютому у Вашингтоні,.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначається, що на порядку денному можливих перемовин буде покращення торговельних відносин між країнами та спрощення отримання віз для кваліфікованих робітників з Індії. Також у Нью-Делі занепокоєні щодо ймовірного запровадження мит з боку США. Трамп називав Індію однією з країн, які мають високі мита на американську продукцію та заявляв, що виступає за взаємність у цьому плані.

Джерела журналістів вказують, що у Нью-Делі готові до поступок Вашингтону. Проте в Індії немає офіційної інформації про будь-які плани США запровадити взаємні тарифи, там також відкриті запропонувати стимули для залучення додаткових інвестицій США в Індію.