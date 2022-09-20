RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Індія купує газ вдвічі дорожче після скасування поставок з росії

Найбільша газова компанія Індії GAIL India Ltd. намагається замінити постачання від колишнього торгового підрозділу "Газпрому", який був націоналізований Німеччиною на початку цього року
Індія купує газ вдвічі дорожче після скасування поставок з росії

Індія була змушена придбати одну з найдорожчих партій скрапленого природного газу, після скасування поставок з росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Найбільша газова компанія Індії GAIL India Ltd. придбала кілька вантажів СПГ для доставки в період з жовтня по листопад за більш ніж удвічі дорожчою ціною, порівняно з вартістю в аналогічний період в минулого року. 

Компанія, яка базується в Нью-Делі, намагається замінити постачання від колишнього торгового підрозділу ПАТ "Газпром", який був націоналізований Німеччиною на початку цього року. Наразі колишня російська компанія сплачує договірні штрафи, а не постачає паливо.

Автори зазначають, що глобальне зростання цін на природний газ після вторгнення росії в Україну сильно вдарило по чутливим до цін країнам, що розвиваються. Та змусило їх платити за високими ставками спотового ринку або зіткнутися з відключеннями електроенергії та зупинкою промисловості. 

Крім цього, трейдери розповіли, що минулого тижня GAIL купила три партії СПГ із поставкою з жовтня по листопад на суму понад 40 дол за мільйон британських теплових одиниць. Це є одним із найдорожчих вантажів, які будь-коли доставлялися до Індії.

У 2018 році індійська компанія украла 20-річний контракт із маркетинговим підрозділом "Газпрому" в Сінгапурі. Технічно цей підрозділ був частиною Gazprom Germania GmbH, яку німецький регулятор конфіскував у квітні та перейменував на Securing Energy for Europe GmbH.

Нова компанія більше не може постачати паливо з російського півострова Ямал і заявила, що не має запасів для відправки в Індію. Підприємство сплачує GAIL договірні штрафи за недоставку, які, ймовірно, становлять незначну частину поточних спотових цін.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 09 2022 12:01
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

Критична інфраструктура під прицілом. Ймовірні сценарії та як допомогти енергетикам

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.