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ПОЛІТИКА

Індія маневрує між США та росією – Bloomberg

06 липня 2024, 17:43
Індія маневрує між США та росією – Bloomberg
Фото: Укрінформ
Країні важлива співпраця як з США, так і з росією задля своїх національних інтересів.

Після того, як у 1950-х роках Холодна війна розколола світ на два табори, нова незалежна Індія стала одним із засновників Руху неприєднання — групи країн, які не стали на бік ані Вашингтона, ані москви. Під керівництвом прем'єр-міністра Нарендри Моді Індія зберегла деякі елементи цієї політики недоторканими, а інші відкинула. Найбільш помітно, що Моді поглибив зв'язки зі США, яких він розглядає як партнера у протистоянні з більш агресивним Китаєм. Водночас він продовжує культивувати давні зв'язки своєї країни з москвою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Підтверджуючи важливість росії для Індії, Моді зустрінеться з владіміром путіним 8 липня, що стане його першим закордонним візитом до лідера іншої країни після його повторного обрання. Але ці відносини також стають дедалі складнішими, оскільки росія прагне поглибити зв'язки з Китаєм, намагаючись заручитися ширшою підтримкою у своїй війні проти України.

Індія і США є стратегічними партнерами вже щонайменше два десятиліття, а це означає, що вони можуть будувати відносини й співпрацювати у військовій сфері, але не є формальними союзниками, пов'язаними договором. Хоча вони мають багато спільного — обидві країни є великими, багатогранними демократіями — Нью-Делі переслідує свої власні інтереси, які іноді суперечать інтересам США.

Попри проголошену позаблоковість під час Холодної війни, Індія підтримувала теплі стосунки з москвою і з обережністю ставилася до США, які були ближчими до заклятого суперника Індії — Пакистану. Індія та росія підтримують міцні зв'язки й донині.

Основою відносин є статус Індії як надійного покупця російської зброї та сирої нафти. Сьогодні росія залишається найбільшим постачальником зброї до Індії, хоча обсяги поставок скорочуються — згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, з приблизно двох третин індійського імпорту зброї понад десять років тому до трохи більше однієї третини сьогодні — оскільки Індія прагне диверсифікувати джерела постачання зброї.

Індія також виділяється серед великих демократій своїм небажанням критикувати путіна й утримується від голосувань в Організації Об'єднаних Націй, що засуджують війну в Україні.

Вашингтон продовжує розглядати Індію як опору проти поширення впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Хоча іноді він критикує Індію за порушення прав людини й ставлення до меншин, зв'язки Індії з москвою мають мінімальну політичну ціну.

Після нещодавнього візиту високопосадовців США заступник держсекретаря Курт Кемпбелл заявив, що американська сторона порушула питання про зв'язки Індії з росією. Він також сказав, що США впевнені у своїх відносинах з Індією і хочуть розширювати співпрацю між двома країнами. На думку деяких аналітиків, США розглядають Індію як важливого союзника у своєму прагненні стримувати Китай, тому не хочуть ризикувати втратою довіри офіційних осіб у Нью-Делі.

СШАІндіяросія загроза

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