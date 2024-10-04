Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія модернізує армію, вивчаючи досвід війни в Україні – Forbes

04 жовтня 2024, 09:02
Індія модернізує армію, вивчаючи досвід війни в Україні – Forbes
Фото: з вільного доступу
Наразі Індія перебуває в ненадійному становищі, адже має двох ворожих сусідів - Пакистан на північному заході і Китай на півночі.

Індія вивчає досвід війни в Україні, яка справила значний вплив на тактики і стратегії ведення сучасної війни. Завдяки цьому йде удосконалення індійської армії.

Про це повідомляє Forbes.

Як пише видання, наразі Індія перебуває в ненадійному становищі, адже має двох ворожих сусідів - Пакистан на північному заході і Китай на півночі. Варто зауважити, що з Пакистаном Індія вже воювала кілька разів через спірний регіон Кашмір. А от з Китаєм Індія має цілу низку прикордонних суперечок.

Як вважає Forbes, перший і основний урок, який Індія отримала з російсько-української війни - це важливість стійкої оборони. Зокрема, мова про вогневий контроль над буферною зоною, що дозволяє контролювати будь-який наступ ворога. Зокрема, і російські, і українські військові успішно досягли стійкості оборони завдяки артилерії та безпілотникам. Таким чином зриваючи масштабні наступальні операції противника.

На фоні цього Індія прискорила свої зусилля з модернізації артилерійських систем. За прикладом України Індія вводить стандарти на важку артилерію до калібру 155 мм, яку використовують більшість західних країн. Індійський арсенал зокрема, вже має деякі 155-мм артилерійські установки, які було закуплено у Швеції та Великобританії. Також Індія намагається створити власну гаубицю цього калібру.

Індія почала розробляти власні дрони Rustom, які є подібними до ізраїльских Heron та американських MQ-9 Reaper.

Індіяарміявійна в Україні

Останні матеріали

Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Політика
Грозові хмари стають темнішими над Тайванською протокою і Південно-Китайським морем. Китай готовий до війни – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 14:20
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Політика
Червоні лінії – вигадані та справжні. Чому росія скоріше застосує ядерну зброю в Україні, якщо перемагатиме, аніж у разі програшу – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 11:51
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Слід очікувати на нові потрясіння в майбутньому – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 жовтня 2024, 08:47
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Бізнес & Фінанси
Дні російської воєнної економіки злічені. Фінансові, технологічні та демографічні проблеми гірші, аніж здаються – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 16:24
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльське протистояння. Чим завдавали ударів, що було вражено та як відбивався Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 12:21
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Політика
Єдиний спосіб закінчити війну в Україні. росія повинна припинити воювати – Енн Епплбом
Переклад iPress – 03 жовтня 2024, 08:45
Ні Києву, ні Європі не варто спішити
Політика
Ні Києву, ні Європі не варто спішити "миритися" з росією. У випадку перемоги Гарріс Америка може віднайти свої "яйця" – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 17:02
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія путіна зіпсувала настрій оркам. Надання Україні ракет Meteor та AIM-120D швидко вирішить проблему планерних бомб – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 жовтня 2024, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється