Індія модернізує армію, вивчаючи досвід війни в Україні – Forbes

Наразі Індія перебуває в ненадійному становищі, адже має двох ворожих сусідів - Пакистан на північному заході і Китай на півночі.

Індія вивчає досвід війни в Україні, яка справила значний вплив на тактики і стратегії ведення сучасної війни. Завдяки цьому йде удосконалення індійської армії.

Про це повідомляє Forbes.

Як пише видання, наразі Індія перебуває в ненадійному становищі, адже має двох ворожих сусідів - Пакистан на північному заході і Китай на півночі. Варто зауважити, що з Пакистаном Індія вже воювала кілька разів через спірний регіон Кашмір. А от з Китаєм Індія має цілу низку прикордонних суперечок.

Як вважає Forbes, перший і основний урок, який Індія отримала з російсько-української війни - це важливість стійкої оборони. Зокрема, мова про вогневий контроль над буферною зоною, що дозволяє контролювати будь-який наступ ворога. Зокрема, і російські, і українські військові успішно досягли стійкості оборони завдяки артилерії та безпілотникам. Таким чином зриваючи масштабні наступальні операції противника.

На фоні цього Індія прискорила свої зусилля з модернізації артилерійських систем. За прикладом України Індія вводить стандарти на важку артилерію до калібру 155 мм, яку використовують більшість західних країн. Індійський арсенал зокрема, вже має деякі 155-мм артилерійські установки, які було закуплено у Швеції та Великобританії. Також Індія намагається створити власну гаубицю цього калібру.

Індія почала розробляти власні дрони Rustom, які є подібними до ізраїльских Heron та американських MQ-9 Reaper.