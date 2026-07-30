Індія може бути транзитним хабом для постачання європейських товарів до рф

Нові торговельні угоди Нью-Делі з ЄС можуть збільшити ризики обходу санкцій.

російські оборонні підприємства можуть імпортувати тисячі європейських товарів подвійного призначення через Індію, попри західні санкції.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дослідження компанії Strider Technologies.

Аналітики встановили, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну через Індію до росії могли потрапити близько 50 тисяч найменувань контрольованих або чутливих товарів іноземного походження.

Для дослідження експерти проаналізували митні дані та глобальні товарні коди, що дозволило відстежити продукцію європейського виробництва, яку спочатку експортували до Індії, а згодом переправляли до росії.

Йдеться, зокрема, про електроніку, промислове обладнання, високоточні прилади, транспортні компоненти, метали та сучасні електротехнічні вироби, які можуть використовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері.

За даними Strider Technologies, після початку війни різко зріс експорт до рф через Індію товарів британського (+180%), швейцарського (+131%), шведського (+455%) і французького (+98%) походження. Водночас обсяги поставок продукції німецького виробництва залишаються значними, хоча демонструють тенденцію до скорочення.

Дослідники також застерігають, що нові торговельні угоди Індії з Європейським Союзом і Великою Британією можуть створити додаткові ризики потрапляння чутливих товарів та продукції подвійного призначення до російських виробничих ланцюгів через індійських посередників.