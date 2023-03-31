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ПОЛІТИКА

Індія налаштована оптимістично у формуванні консенсусу G-20 щодо війни в Україні

31 березня 2023, 17:43
Індія налаштована оптимістично у формуванні консенсусу G-20 щодо війни в Україні
Фото: з вільного доступу
В Нью-Делі сподіваються на досягнення консенсусу.

В Індії більш оптимістично дивляться на можливість досягнення країнами G20 консенсусу щодо того, як позначати війну росії проти України.

Про це повідомляє  Bloomberg.

"Індія стає більш оптимістичною щодо досягнення консенсусу між країнами "Великої двадцятки" щодо формулювання, яке б використовувалося для опису війни росії проти України", - пише видання, посилаючись на джерело, знайоме з цим питанням.

Зазначається, що делегати країн-учасниць останнім часом "залишалися в одному і тому ж приміщенні на останніх зустрічах", що помітно контрастує з регулярними демаршами під час подібних переговорів минулого року в Індонезії.

"Все це породило надії на компроміс", - каже співрозмовник Bloomberg і додав, що будь-яка ескалація конфлікту може це порушити.

Вказано, що Індія, яка приймає наступний саміт G-20 у вересні, хоче "продемонструвати свою здатність домогтися консенсусної позиції щодо російсько-української війни".

Втім, минулого року це не вдалося через росію і Китай, які були категорично не згодні з формулюваннями, що пропонували інші учасники.

Тим часом головний перемовник Індії в G20 Амітабх Кант вважає, що "Велика двадцятка" все ще не близька до формулювання позиції щодо війни в Україні".

При цьому він додав, що провів "дуже позитивну та оптимістичну" зустріч із російською колегою Світланою Лукаш, зазначивши, що вони "обговорили все на світі".

Зазначимо, що саміт G20 запланований у столиці Індії на 9-10 вересня цього року.

війнаІндіяG-20

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