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ПОЛІТИКА

Індія не купуватиме у росії проєкт "Арктичний СПГ-2", що перебуває під санкціями

27 вересня 2024, 13:08
Індія не купуватиме у росії проєкт
Раніше ЗМІ вже писали, що в "Арктик СПГ-2" проблеми з пошуком клієнтів.

Індія не купуватиме скраплений природний газ (СПГ) із російського проєкту "Арктик СПГ-2", який перебуває під західними санкціями. Про це заявив у п'ятницю, 27 вересня, міністр нафти Індії Панкадж Джайн, повідомляє Reuters.

"Ми не будемо купувати (поставки з) “Арктик СПГ-2”. Ми не купуємо жодних підсанкційних товарів. Те, що підпадає під широкі санкції, ми не чіпаємо", - сказав Джайн.

"Арктик СПГ-2" був задуманий як “тотемний проєкт” для Кремля: його заплановане повне виробництво повинно було скласти п'яту частину від річного обсягу виробництва СПГ в росії, який має досягти 100 млн тонн до 2030 року, що більш ніж втричі перевищує обсяг, який країна експортує зараз.

США додали "Арктик СПГ 2", яким керує енергетична компанія “Новатек”, до санкційного списку у відповідь на повномасштабне вторгнення москви в Україну. росія намагалася протидіяти санкціям, формуючи "тіньовий флот" суден для транспортування СПГ, але Штати згодом запровадили санкції проти цих танкерів.

Індія, тим часом, залишається провідним покупцем російської нафти, відколи рф на тлі санкцій Заходу перенаправила поставки. Індійські нафтопереробні заводи почали активно купувати російську нафту, яка продається зі знижками після того, як західні країни запровадили обмеження та скоротили закупівлі енергоносіїв у москви через вторгнення росії в Україну. 

ІндіясанкціїСПГ

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