Індія незабаром може змінити назву країни

У Конституції держави прописані дві назви. Різниця в мові: англійською країна називається Індією, на хінді - Бхарат.

Учасники саміту G20, який пройде в Індії, отримали запрошення на вечерю з "президентом Бхарати". Місцеві медіа повідомляють про наміри уряду відмовитися від колоніальної назви країни.

Про це пише The Guardian.

Премʼєр-міністр Нарендри Моді зазвичай називає Індію "Бхарат". Це слово походить від стародавніх індуїстських писань на санскриті та є однією з двох офіційних назв країни згідно з її Конституцією.

Члени його партії "Бхаратія Джаната" (BJP) раніше виступали проти використання назви «Індія». За їхніми словами, вона була навʼязана під час британського правління.

Уряд Індії скликав спеціальну сесію парламенту на кінець вересня. Порядок денний засідання наразі невідомий, але анонімні джерела телекомпанії News18 повідомили, що представники BJP внесуть спеціальну резолюцію про перейменування Індії на Бхарат.