Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія планує продовжувати купувати дешеву російську нафту – Reuters

18 вересня 2024, 10:25
Індія планує продовжувати купувати дешеву російську нафту – Reuters
Індія є одним із найбільших споживачів енергії у світі, імпортуючи 88% необхідної їй нафти.

Індія готова продовжувати закуповувати нафту у російських компаній, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї низькі.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє Reuters.

Західні санкції проти росії через її війну проти України обмежили ціну, яку москва може отримувати за свою сиру нафту, і Індія готова купувати нафту і газ за найнижчими можливими цінами будь-кого, сказав Пурі.

"Якщо компанія не перебуває під санкціями, я, без сумніву, куплю у найдешевшого постачальника", - сказав він.

За його словами, європейські країни та японський бізнес закуповують продукцію у росії, тому Індія не самотня.

Індія є одним із найбільших споживачів енергії у світі, імпортуючи 88% необхідної їй нафти, і Пурі очікує, що споживання енергії зростатиме за рахунок збільшення використання природного газу та відновлюваних джерел енергії.

Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, має річні потужності з переробки близько 252 млн тонн або 5,04 млн барелів на день і прагне їх розширити.

Стрибок світових цін на скраплений газ після вторгнення росії в Україну сповільнив перехід Індії на природний газ. Індія планує збільшити споживання газу з 6% до 15% в енергобалансі до 2030 року, але швидкість змін залежить від цін.

"Якщо ціни на газ стабілізуються та знизяться, його частка у нашому енергетичному балансі збільшиться", - сказав Пурі.

Індіянафта рф

Останні матеріали

Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Cуспільство
Знищити побільше руських. На Курській дузі українці скоро перейдуть до тотальної оборони – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 11:56
Cуспільство
"Професіоналізм" ФСБ дозволяє українцям все більше оточувати росіян у Курській області. На Донбасі здебільшого без змін – Том Купер
Переклад iPress – 18 вересня 2024, 00:01
Переходимо до
Політика
Переходимо до "ой". Яке має бути гібридне стримування росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 15:20
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Cуспільство
Ситуація в Курській області доволі динамічна. росіяни почали контрнаступ, але українці вдарили у фланги – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 вересня 2024, 11:03
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Все йде за планом путіна. Цілком ймовірно, що ФСБ успішно втратить ще 10 тисяч солдатів і частину південно-західної Курщини – Том Купер
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 22:29
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Політика
Сильні сторони та труднощі України. Та кілька слів про Глобальну ініціативу з української історії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 вересня 2024, 16:32
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Cуспільство
Осіння кампанія України 2024. Які існують варіанти контрнаступу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 23:03
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Політика
Прорив ЗСУ в Курській області. Україна може оточити більше російських військ – Том Купер
Переклад iPress – 15 вересня 2024, 21:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється