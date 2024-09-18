Індія планує продовжувати купувати дешеву російську нафту – Reuters

Індія є одним із найбільших споживачів енергії у світі, імпортуючи 88% необхідної їй нафти.

Індія готова продовжувати закуповувати нафту у російських компаній, яким дозволено здійснювати такі продажі, оскільки ціни на неї низькі.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє Reuters.

Західні санкції проти росії через її війну проти України обмежили ціну, яку москва може отримувати за свою сиру нафту, і Індія готова купувати нафту і газ за найнижчими можливими цінами будь-кого, сказав Пурі.

"Якщо компанія не перебуває під санкціями, я, без сумніву, куплю у найдешевшого постачальника", - сказав він.

За його словами, європейські країни та японський бізнес закуповують продукцію у росії, тому Індія не самотня.

Індія є одним із найбільших споживачів енергії у світі, імпортуючи 88% необхідної їй нафти, і Пурі очікує, що споживання енергії зростатиме за рахунок збільшення використання природного газу та відновлюваних джерел енергії.

Індія, третій за величиною споживач і імпортер нафти у світі, має річні потужності з переробки близько 252 млн тонн або 5,04 млн барелів на день і прагне їх розширити.

Стрибок світових цін на скраплений газ після вторгнення росії в Україну сповільнив перехід Індії на природний газ. Індія планує збільшити споживання газу з 6% до 15% в енергобалансі до 2030 року, але швидкість змін залежить від цін.

"Якщо ціни на газ стабілізуються та знизяться, його частка у нашому енергетичному балансі збільшиться", - сказав Пурі.