Індія планує закуповувати російську пшеницю зі знижкою – Reuters

План уряду імпортувати російську пшеницю є одним із заходів, спрямованих на зниження цін на основні товари, такі як паливо, крупи і бобові, поряд з розширенням сільських схем для пом'якшення впливу інфляції на бідних.

Індія веде переговори з росією про імпорт пшениці зі знижкою до світових цін, що зростають. Імпорт дозволить Нью-Делі ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розігріли інфляцію до 15-місячного максимуму.

Про це повідомляє Reuters.

"Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно", - сказав один з анонімних джерел, відповідаючи на питання про імпорт пшениці з росії.

Індія не імпортувала пшеницю через міжурядові угоди багато років. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці у 2017 році, коли приватні трейдери закупили 5,3 млн тонн.

План уряду імпортувати російську пшеницю є одним із заходів, спрямованих на зниження цін на основні товари, такі як паливо, крупи і бобові, поряд з розширенням сільських схем для пом'якшення впливу інфляції на бідних.

За даними джерел, обговорення мають приватний характер, а остаточне рішення може бути прийнято за кілька тижнів. Минулого місяця Санджів Чопра, найвищий державний службовець федерального міністерства продовольства, заявив, що пропозицій про імпорт пшениці з росії не надходило.

За словами джерела, хоча Індії потрібно всього від 3 до 4 млн метричних тонн пшениці, щоб покрити дефіцит, Нью-Делі може розглянути можливість імпорту від 8 до 9 млн тонн пшениці з росії, щоб зробити набагато більший вплив на ціни.

Після початку війни проти України минулого року росія стала другим за величиною продавцем товарів для Індії, головним чином завдяки знижкам на закупівлю нафти.

"росія заявила про свою готовність надати знижку від ринкових цін, що склалися. Обмежень на вивезення продовольчих товарів з росії немає", - сказав один з чиновників.

Індія також імпортує соняшникову олію з росії та розраховується у доларах США та планує використовувати такий самий підхід, додав чиновник.

"Індія може легко отримати від росії знижку у розмірі від 25 до 40 доларів за тонну. Це гарантує, що вартість вивантаження пшениці залишиться значно нижчою від місцевих цін", - сказав дилер у Мумбаї, який працює в міжнародній торговій компанії.

Гуртові ціни на пшеницю в Індії зросли приблизно на 10% за два місяці до семимісячного максимуму в серпні через обмежені запаси.

Запаси пшениці на державних складах на 1 серпня становили 28,3 млн тонн, що на 20% нижче за середній показник за 10 років.

Минулого року Індія заборонила експорт пшениці через нижчий урожай, і очікується, що врожай цього року буде як мінімум на 10% нижчим за оцінку уряду.

Міністерство сільського господарства США підвищило оцінку експорту російської пшениці до 48 млн. тонн у сезоні 2023-24 років. Це означає майже чверть світової торгівлі тепер припадатиме на росію.