Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і путіним – Bloomberg

Нарендра Моді при цьому виключив можливість бути посередником у припиненні війни.

Індія погодилася передавати повідомлення між Володимиром Зеленським і владіміром путіним.

Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідає Київ 23 серпня, виключив можливість стати посередником у припиненні війни.

Візит Моді до Києва буде коротким - усього декілька годин через безпекову ситуацію.

Візит Моді не передбачатиме важливих заяв, але заплановані деякі домовленості. Наразі триває робота над угодами у сфері сільського господарства і оборони. Індія є наразі найбільшим імпортером обладнання та систем озброєння, і Моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне виробництво оборонної продукції.

Відомо, що українська державна компанія "Зоря"-"Машпроект" веде переговори з індійськими приватними компаніями щодо спільного виробництва газових турбін, які використовують на військових кораблях. Дві держави також обговорюють виробництво літаків та авіадвигунів в Індії.