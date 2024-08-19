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Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і путіним – Bloomberg

19 серпня 2024, 17:57
Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і путіним – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Нарендра Моді при цьому виключив можливість бути посередником у припиненні війни.
Індія погодилася передавати повідомлення між Володимиром Зеленським і владіміром путіним.
 
Про це із посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.
 
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який відвідає Київ 23 серпня, виключив можливість стати посередником у припиненні війни.
 
Візит Моді до Києва буде коротким - усього декілька годин через безпекову ситуацію.
 
Візит Моді не передбачатиме важливих заяв, але заплановані деякі домовленості. Наразі триває робота над угодами у сфері сільського господарства і оборони. Індія є наразі найбільшим імпортером обладнання та систем озброєння, і Моді хоче змінити цю ситуацію, стимулюючи вітчизняне виробництво оборонної продукції.
 
Відомо, що українська державна компанія "Зоря"-"Машпроект" веде переговори з індійськими приватними компаніями щодо спільного виробництва газових турбін, які використовують на військових кораблях. Дві держави також обговорюють виробництво літаків та авіадвигунів в Індії.
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