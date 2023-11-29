Індія поповнить свій флот авіаносцем вартістю $5 млрд, щоб протистояти Китаю – Bloomberg

Військово-морське крило Народно-визвольної армії Китаю все активніше демонструє присутність у регіоні.

Індія планує поповнити свій флот авіаносцем вартістю близько 4,8 мільярда доларів, оскільки прагне протистояти військовій присутності Китаю в регіоні Індійського океану.

Про це повідомляє Bloomberg.

Очікується, що в п'ятницю, 1 грудня, Рада з питань оборонних закупівель - вищий орган Індії, який приймає рішення в оборонній сфері, на чолі з міністром оборони Раджнатхом Сінгхом дасть дозвіл на придбання ще одного авіаносця.

Новий авіаносець, який може вмістити щонайменше 28 винищувачів і гелікоптерів, буде оснащений французькими винищувачами Rafale. Перший авіаносець Індії INS Vikrant приєднався до флоту країни минулого року і був розроблений компанією Cochin Shipyard Ltd. Індія також має авіаносець російського виробництва.

Бойова група з трьох авіаносців стане демонстрацією сили ВМС країни в Індійському океані в той час, коли військово-морське крило Народно-визвольної армії Китаю - найбільший флот у світі, що налічує 370 кораблів і підводних човнів, все активніше демонструє присутність у регіоні. Розширення флоту надасть Індії можливість впливати на морський простір.

Індійський океан вже досить мілітаризований: в його водах постійно перебувають 125 військово-морських кораблів, в тому числі із США, Франції та Японії. Води біля берегів Індії не бачили такої інтенсивної конкуренції з часів Другої світової війни, оскільки і Китай, і Штати та їхні союзники розгортають у цьому районі все більше військових кораблів. Це спонукає Індію також "вступати в гру".

Країна планує отримати 160 військових кораблів до 2030 року і 175 до 2035 року. Понад 60 кораблів ВМС Індії наразі перебувають на різних стадіях будівництва. Країна активніше здійснює патрулювання з військовими кораблями, ніж будь-коли раніше, на тлі зростання занепокоєння через підвищення військово-морських можливостей Китаю.

Вона також модернізувала злітно-посадкові смуги на Андаманських і Нікобарських островах. Це спроба посилити контроль над вузькими водними протоками у південній частині Індійського океану. Ланцюг островів Індія та її партнери використовують для морського спостереження.