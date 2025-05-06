Індія посилює ППО російськими ракетами на тлі напруги з Пакистаном

Також в країні модернізують старі ракети.

Індійська армія поповнила свій арсенал російськими переносними зенітно-ракетними комплексами "Ігла-С" на суму понад 30 мільйонів доларів. Поставки відбулися на тлі зростання напруженості з Пакистаном після нещодавнього нападу на туристів у Пахальгамі, внаслідок якого загинули щонайменше 26 людей. Нове озброєння надійшло передовим підрозділам для зміцнення системи ППО, особливо на західному напрямку.

Про надходження комплексів повідомляє агентство ANI з посиланням на джерела в оборонному відомстві. Зенітні ракетні комплекси VSHORADS (дуже малої дальності дії) стали частиною екстрених закупівель, дозволених урядом країни в межах спеціальних повноважень для зміцнення національної безпеки.

За даними джерел, нові ракети вже передані бойовим підрозділам для протидії загрозам з боку ворожих винищувачів, вертольотів і безпілотників поблизу кордонів. Основну увагу приділили західному сектору, де, за повідомленнями, останнім часом фіксується зростання активності пакистанських дронів.

Крім "Ігли-С", індійські ВПС закупили інші системи VSHORADS з інфрачервоним наведенням. Там оголосили новий тендер на придбання ще 48 пускових установок і близько 90 ракет за прискореною процедурою.

Паралельно триває модернізація ракет старих зразків, які з 1990-х років перебувають на озброєнні та зараз ремонтуються на місцевих підприємствах.

На тлі нарощування арсеналу Індія активно розвиває власні технології. Військові вже використовують інтегровану систему боротьби з безпілотниками Mark 1, яка нібито здатна виявляти, глушити, перехоплювати та знищувати дрони на відстані понад 8 км, зокрема за допомогою лазерного озброєння. Саме так, як зазначається, нещодавно збили пакистанський безпілотник у регіоні Джамму.

Індійська армія також очікує надходження мобільних малопотужних радарів для швидкого виявлення повітряних цілей на низьких висотах.