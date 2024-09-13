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Індія повернула 45 своїх громадян, які воювали в російській армії – ЗМІ

13 вересня 2024, 19:35
Індія повернула 45 своїх громадян, які воювали в російській армії – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Ще близько пів сотні індійців залишаються в лавах російської армії.
Індія змогла повернути 45 своїх громадян, яких росія змусила вступити до армії Рф та воювати проти України.
 
Про це заявило Міністерство закордонних справ Індії, повідомляє NDTV.
 
За інформацією МЗС Індії, країні вдалося повернути 45 своїх громадян, однак ще щонайменше 50 індійців перебувають на фронті в Україні у складі російської армії. 
 
Речник МЗС зазначив, що наразі докладаються зусилля для того, щоб їх звідти звільнити.
 
Під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до москви російський лідер путін запевнив його, що росія звільнить усіх індійців, які буди введені в оману та "призвані" до лав російської армії.
 
Близько сотні громадян Індії обманом опинилися в російській армії, щонайменше четверо індійців були вбиті під час російсько-українського конфлікту. Поліція Індії заарештувала щонайменше чотирьох осіб, причетних до вербування індійських громадян до армії рф.

 

Індіявійна в Україніросія окупанти

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