Індія повернула 45 своїх громадян, які воювали в російській армії – ЗМІ

Ще близько пів сотні індійців залишаються в лавах російської армії.

Індія змогла повернути 45 своїх громадян, яких росія змусила вступити до армії Рф та воювати проти України.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Індії, повідомляє NDTV.

За інформацією МЗС Індії, країні вдалося повернути 45 своїх громадян, однак ще щонайменше 50 індійців перебувають на фронті в Україні у складі російської армії.

Речник МЗС зазначив, що наразі докладаються зусилля для того, щоб їх звідти звільнити.