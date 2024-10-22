Індія повернула додому 85 своїх громадян, яких завербували до російської армії

У той же час ще як мінімум два десятки людей залишаються в армії рф.

Індія повернула на батьківщину 85 своїх громадян, яких росія завербувала обманом для війни проти України. У той же час ще як мінімум два десятки людей залишаються в армії рф.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, повідомляє IndiaTV.

"Близько 85 людей повернулися з росії і, на жаль, ми повернули останки людей (загиблих індійців - ред.), які загинули під час конфлікту. Залишилося близько 20 людей, і ми чинимо тиск на наших співрозмовників, вимагаючи звільнити всіх військовослужбовців, що залишилися там", – повідомив міністр.

Він додав, що індійські дипломати підтримують тісний контакт із представниками МЗС рф та російського Міноборони з питання індійців, які були "незаконно чи іншим чином залучені до участі у бойових діях" у складі російської армії.

"Це питання обговорювалося на найвищому рівні, зокрема прем'єр-міністром Моді та президентом путіним", - резюмував Місрі.