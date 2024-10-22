Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія повернула додому 85 своїх громадян, яких завербували до російської армії

22 жовтня 2024, 10:05
Індія повернула додому 85 своїх громадян, яких завербували до російської армії
Фото: з вільного доступу
У той же час ще як мінімум два десятки людей залишаються в армії рф.

Індія повернула на батьківщину 85 своїх громадян, яких росія завербувала обманом для війни проти України. У той же час ще як мінімум два десятки людей залишаються в армії рф.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вікрам Місрі, повідомляє IndiaTV.

"Близько 85 людей повернулися з росії і, на жаль, ми повернули останки людей (загиблих індійців - ред.), які загинули під час конфлікту. Залишилося близько 20 людей, і ми чинимо тиск на наших співрозмовників, вимагаючи звільнити всіх військовослужбовців, що залишилися там", – повідомив міністр.

Він додав, що індійські дипломати підтримують тісний контакт із представниками МЗС рф та російського Міноборони з питання індійців, які були "незаконно чи іншим чином залучені до участі у бойових діях" у складі російської армії.

"Це питання обговорювалося на найвищому рівні, зокрема прем'єр-міністром Моді та президентом путіним", - резюмував Місрі.

Індіяросія окупанти

Останні матеріали

Українці стабілізували фронт в Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт в Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:43
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Політика
Країна мрій. Помилки політичного та військового керівництва України з початку війни. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 00:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється