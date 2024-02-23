​Індія просить росію достроково відпустити її громадян із армії – Reuters

МЗС закликає громадян Індії "проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту".

Міністерство закордонних справ Індії попросило росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у російській армії.

Про це повідомляє Reuters.

"Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на "допоміжні роботи" в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту", - йдеться у заяві.

Зазначається, що вона була зроблена після того, як індійська газета The Hindu повідомила, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік.