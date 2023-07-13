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ПОЛІТИКА

Індія придбає французькі винищувачі Rafale та підводні човни – Reuters

13 липня 2023, 15:21
Індія придбає французькі винищувачі Rafale та підводні човни – Reuters
Фото: з вільного доступу
Індійське Міноборони ухвалило рішення про купівлю французької військової техніки у той час, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідує Париж.

Міністерство оборони Індії дало дозвіл на купівлю 26 французьких палубних винищувачів Rafale M та трьох французьких підводних човнів класу Scorpene. 

Про це повідомляє Reuters.

Вказано, що індійське військове відомство ухвалило рішення про купівлю французької військової техніки у той час, коли прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідує Париж. Під час цієї поїздки, як очікується, країни підпишуть відповідні контракти.

Планується, що винищувачами Rafale М буде оснащено індійський авіаносець Vikrant. А дизель-електричні субмарини класу Scorpene будуть будуватися на підприємствах компанії Mazagon Dockyards Limited у Мумбаї.

При цьому французькі Rafale перевершили американські Superhornet F-18 під час випробувань минулого року на вимогу Індії.

У грудні минулого року Франція завершила постачання Індії 36 винищувачів Rafale у рамках підписаної в 2016 році угоди на загальну суму близько $8,8 млрд. Літаки виробляє французька компанія Dassault Aviation.

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