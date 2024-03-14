Індія розпочала будувати три заводи з виробництва чипів вартістю $15 млн

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про початок будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових мікросхем.

Вартість виробництв становить порядка $15 млн, повідомляє місцеве видання Hindustan Times.

Група компаній Tata Electronics Private Limited побудує фабрику з виробництва мікросхем в штаті Гуджарат на заході країни. Це буде перше в країні підприємство, де вироблятимуть напівпровідники.

Ще один завод побудують зі складання і випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам.

А третій завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.