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Індія розпочала будувати три заводи з виробництва чипів вартістю $15 млн

14 березня 2024, 17:53
Індія розпочала будувати три заводи з виробництва чипів вартістю $15 млн
tata.com/
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив про початок будівництва трьох заводів для виробництва напівпровідникових мікросхем.

Вартість виробництв становить порядка $15 млн, повідомляє місцеве видання Hindustan Times.

Група компаній Tata Electronics Private Limited побудує фабрику з виробництва мікросхем в штаті Гуджарат на заході країни. Це буде перше в країні підприємство, де вироблятимуть напівпровідники.

Ще один завод побудують зі складання і випробування напівпровідників у північно-східному штаті Ассам. 

А третій завод, де складатимуть і випробовуватимуть чипи, створить індійський виробник електрообладнання CG Power and Industrial Solutions Limited у штаті Гуджарат.

 
Індіязаводчипи

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