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ПОЛІТИКА

Індія розширює оборонний експорт, витісняючи росію з ринку озброєнь – Reuters

16 квітня 2025, 17:31
Індія розширює оборонний експорт, витісняючи росію з ринку озброєнь – Reuters
Фото: з вільного доступу
Також Нью-Делі пропонує озброєння в кілька разів дешевше за західні аналоги.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про розширення ініціатив уряду щодо перетворення Індії на важливого гравця у глобальній оборонній промисловості. Відповідно до нової програми, Індія активно розвиває експорт оборонної продукції, пропонуючи іноземним клієнтам вигідні кредити через державний Експортно-імпортний банк (EXIM) та розширюючи свою дипломатичну присутність, зокрема шляхом збільшення кількості військових аташе за кордоном.

Про це повідомляє Reuters.

Ці кроки націлені на зміцнення позицій Індії в країнах, які традиційно закуповували озброєння у росії або США. Відповідно до планів уряду, Індія прагне збільшити експорт зброї до 6 мільярдів доларів до 2029 року, зокрема за рахунок поставок високотехнологічних систем, таких як бойові вертольоти, ракети та кораблі.

На тлі глобальних змін у світовому ринку зброї, зокрема через війну в Україні, Індія прагне заповнити вакуум, створений затримками у постачаннях від традиційних постачальників зброї. Зокрема, країна зацікавлена у зміцненні співпраці з державами Африки, Латинської Америки та Південно-Східної Азії.

Індійська оборонна промисловість вже продемонструвала значний прогрес, збільшивши обсяги виробництва зброї на 62% у порівнянні з 2020 роком. Проте, як зазначають експерти, для подальшого успіху країна має довести ефективність своєї продукції, активніше використовуючи її в своїх Збройних силах.

Індія також прагне стати альтернативою для країн, що шукають нові джерела озброєння, і пропонує свою продукцію за конкурентоспроможними цінами, що робить її привабливою для держав з обмеженими фінансовими можливостями.

Ці ініціативи є частиною ширшої стратегії, спрямованої на зміцнення оборонного потенціалу Індії та розширення її впливу на глобальному ринку зброї.

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