Індія схвалила закупку озброєння на 8,5 мільярдів доларів – Reuters

У списку - ракети, гелікоптери, артилерійські системи та РЕБ.

Індія схвалила закупку озброєння на суму 8,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.



"На фоні оточення ядерними державами, такими як Китай та Пакистан, та зростання напруженості у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях Індія прагне модернізувати військову техніку радянських часів", - зазначає видання.

Список затверджених закупівель включає в себе 200 ракет BrahMos, 50 гелікоптерів загального призначення, систем радіоелектронної боротьби для флоту, 307 одиниць артилерійських систем калібру 155 мм/52, а також машини підвищеної прохідності та тягачі.

Нагадаємо, що військово-морські сили Індії мають намір розмістити замовлення на придбання понад 200 надзвукових крилатих ракет BrahMos, які є покращеним експортним варіантом російських ракет "Онікс".