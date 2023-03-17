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Індія схвалила закупку озброєння на 8,5 мільярдів доларів – Reuters

17 березня 2023, 09:09
Індія схвалила закупку озброєння на 8,5 мільярдів доларів – Reuters
Фото: з вільного доступу
У списку - ракети, гелікоптери, артилерійські системи та РЕБ.

Індія схвалила закупку озброєння  на суму 8,5 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"На фоні оточення ядерними державами, такими як Китай та Пакистан, та зростання напруженості у відносинах з китайськими військами вздовж спірного кордону в Гімалаях Індія прагне модернізувати військову техніку радянських часів", - зазначає видання.

Список затверджених закупівель включає в себе 200 ракет BrahMos, 50 гелікоптерів загального призначення, систем радіоелектронної боротьби для флоту, 307 одиниць артилерійських систем калібру 155 мм/52, а також машини підвищеної прохідності та тягачі.
Нагадаємо, що військово-морські сили Індії мають намір розмістити замовлення на придбання понад 200 надзвукових крилатих ракет BrahMos, які є покращеним експортним варіантом російських ракет "Онікс".

КитайПакистанІндіязброяракетизакупкигелікоптер

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