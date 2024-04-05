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Індія сприяє скороченню доходів росії від продажу нафти – Reuters

05 квітня 2024, 10:33
Індія сприяє скороченню доходів росії від продажу нафти – Reuters
Фото: з вільного доступу
Індія була одним із найбільших споживачів російської нафти після того, як західні санкції перемістили ринок сирої нафти з Європи до Азії.

Обмеження цін G7 на поставки російської нафти скорочує доходи рф, а ефективності механізму сприяють нещодавні дії індійських нафтопереробників.

Про це пише Reuters із посиланням на офіційні особи США.

Нью-Делі традиційно має тісні економічні та оборонні зв’язки з москвою та утримується від критики росії за її війну в Україні. Але минулого тижня міністри закордонних справ України та Індії заявили, що домовилися відновити торгівлю та співпрацю до рівня, який був до повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Ціновий ліміт, встановлений країнами "Великої сімки" (G7), Європейським Союзом і Австралією, забороняє використання західних морських послуг, таких як страхування, маркування та транспортування, якщо танкери перевозять російську нафту за ціною $60 або вище за барель.

З жовтня США забезпечують дотримання верхньої межі цін за допомогою санкцій, у тому числі включення до списку в лютому російської державної судноплавної компанії "Совкомфлот" (СКФ).

За словами американських чиновників, діям щодо росії сприяють також міжнародні нафтопереробники, включаючи індійську Reliance Industries, яка не купує російську нафту, завантажену на танкери СКФ.

Запровадження обмеження ціни на російську нафту вдарило по ціні, яку  росія може отримати за свою нафту на світових ринках, зменшивши доходи від її війни з Україною, кажуть чиновники.

За оцінками Міністерства фінансів США, дисконт на російську нафту Urals до міжнародного стандарту Brent збільшився з приблизно $12−13 у листопаді до $17−18 в лютому, останньому місяці, за який доступні дані, кажуть офіційні особи.

Індіявійна в Українінафта рфросія окупанти

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