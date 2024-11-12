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ПОЛІТИКА

Індія та Саудівська Аравія замінили Європу в покупках російського мазуту

12 листопада 2024, 20:59
Індія та Саудівська Аравія замінили Європу в покупках російського мазуту
Стоп росія
Китай та Індія імпортують прямогонний мазут і ВГО як дешевшу альтернативу нафті Urals у сировинний пул своїх НПЗ.

Індія і Саудівська Аравія стали основними покупцями російського мазуту і вакуумного газойлю (ВГО) в жовтні. Загальний обсяг експорту знизився на 3% порівняно з вереснем і склав близько 4,15 млн метричних тонн.

Видання Reuters пише, що відтоді як у лютому 2023 року набуло чинності повне ембарго Європейського союзу на російські нафтопродукти, основним напрямком поставок російського мазуту і ВГО стали країни Азії.

Так, відвантаження в Саудівську Аравію скоротилися в жовтні на 9% у місячному обчисленні до 0,65 млн тонн на тлі падіння попиту у зв'язку із закінченням літньої спеки. При цьому поставки в Індію зросли на 56% до 0,51 млн тонн, тоді як поставки в Китай скоротилися на 35% до 0,47 млн тонн.

Китай та Індія імпортують прямогонний мазут і ВГО як дешевшу альтернативу нафті Urals у сировинний пул своїх НПЗ.

Тим часом Китай планує перегляд податків, що призведе до зростання витрат і може знизити попит на імпортний мазут. Перегляд податку чинитиме додатковий тиск на незалежні китайські нафтопереробні підприємства, які зазвичай використовують мазут як альтернативу сирої нафти для переробки.

Танкери з приблизно 0,5 мільйонами тонн важких нафтопродуктів з російських портів перебувають у дорозі, вказуючи як пункт призначення Сінгапур, але деякі з цих вантажів можуть опинитися і в Китаї

У жовтні росія відправила близько 220 000 тонн мазуту в Фуджейру, ОАЕ, третій за величиною бункерний порт у світі. Майже 200 000 тонн ВГО і мазуту з російських портів у жовтні вирушили для перевалки з судна на судно в районі Греції. Велика частина цих вантажів призначена для Азії.

ІндіяСаудівська Аравіяросія загрозамазут

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