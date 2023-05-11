Індія торік удесятеро збільшила імпорт дешевої нафти з росії

Відтак, Індія заощадила 5 млрд дол.

Індія заощадила $5 млрд на імпорті нафти у 2022 році через збільшення в 10 разів постачань з росії.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на дані індійського державного банку Bank of Baroda.

Частка імпорту російської нафти зросла з 2% від загального обсягу купленої Індією нафти за кордоном у 2021 році до 20% у 2022 році, свідчать дані банку.

Індія скористалася можливістю купувати російську нафту з великою знижкою, коли багато країн відмовилися імпортувати нафту з росії після початку повномасштабної агресії проти України.

Індія купувала тонну сирої російської нафти в середньому на $89 дешевше за середню ціну нафти на світовому ринку.

Індійська влада виправдовує збільшення закупівель російської нафти тим, що країна дуже залежить від імпорту енергоресурсів і не може собі дозволити купувати їх за високою ціною.

Міністр закордонних справ Субраманіям Джайшанкар ще наприкінці минулого року заявляв, що Індія продовжуватиме купувати російську нафту, бо для неї так вигідніше.

На думку опитаних ВВС аналітиків, Індія не змінить своєї позиції щодо імпорту російської нафти.

"Ми очікуємо, що споживання російської нафти, як і раніше, обмежуватиметься Індією та Китаєм, що дозволить зберегти великі знижки", – прокоментувала ВВС Вандана Харі з аналітичної компанії Vanda Insights.

Вона додала, що індійські нафтопереробні заводи продовжуватимуть максимізувати свій прибуток доти, доки це можливо.