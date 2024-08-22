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Індія в липні стала найбільшим імпортером російської нафти

22 серпня 2024, 18:49
Індія в липні стала найбільшим імпортером російської нафти
Дейлі випередив навіть Китай.

У липні Індія випередила Китай як найбільший у світі імпортер нафти з росії. 

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на дані про індійські поставки від торговельних і промислових джерел.

Китайські переробники купували менше сировини через зниження прибутку від виробництва палива.

Тоді російська нафта становила рекордні 44% від загального імпорту Індії у липні, збільшившись до рекордних 2,07 млн бареля на добу. Це на 4,2% більше, ніж було у червні, і на 12% більше, аніж рік тому, що перевищило липневий обсяг імпорту нафти Пекіну із москви, який становив 1,76 млн бареля на добу, свідчать дані китайської митниці.

"Потреба Індії в російській нафті зростатиме, якщо не буде подальшого посилення санкцій", – заявило джерело в індійській нафтопереробній компанії.

Ще минулого місяця Ірак залишався другим за величиною постачальником нафти в Індію, після якого розташовувалися Саудівська Аравія та ОАЕ.

 
війна в Україніросійська нафтаІндія

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