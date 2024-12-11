Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індія відмовиться від імпортних сонячних панелей – Reuters

11 грудня 2024, 17:29
Індія відмовиться від імпортних сонячних панелей – Reuters
Фото: climategroup.org.ua
Місцеві компанії планують нарощувати виробництво, але до кінця не має впевненості чи цього буде достатньо

Уряд Індії блокує надходження до країни іноземного обладнання для сонячних електростанцій. У Делі хочуть, щоб їх будували на вітчизняних потужностях.

Про це пише Reuters.

З червня 2026 року індійські компанії будуть зобов'язані використовувати панелі для сонячних електростанцій, виготовлені лише в Індії. Як повідомляє Reuters, влада вже вимагає використання панелі місцевого виробництва в державних проєктах.
 
До 2030 року потужність сонячних електростанцій у країні має збільшитися зі 156 ГВт до 500 ГВт. При цьому власне виробництво дозволяє випускати панелі потужністю 80 ГВт на рік.
 
"Потужність з виробництва осередків при цьому становить трохи більше 7 ГВт, причому компанії в основному покладаються на китайські елементи для виробництва панелей", – повідомляє Reuters.
 
Місцеві компанії планують нарощувати виробництво, але невідомо, чи його буде достатньо. "Тата Пауер" нещодавно ввела в експлуатацію завод з виробництва панелей потужністю 4,3 ГВт на півдні Індії. А "Реліанс Індастріз" планує ввести в експлуатацію першу чергу інтегрованого заводу з виробництва сонячних елементів та модулів потужністю 20 ГВт до кінця цього року в штаті Гуджарат.

 

Індіявійна в Українісонячні панелі

Останні матеріали

Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється