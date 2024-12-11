Індія відмовиться від імпортних сонячних панелей – Reuters

Місцеві компанії планують нарощувати виробництво, але до кінця не має впевненості чи цього буде достатньо

Уряд Індії блокує надходження до країни іноземного обладнання для сонячних електростанцій. У Делі хочуть, щоб їх будували на вітчизняних потужностях.

Про це пише Reuters.

З червня 2026 року індійські компанії будуть зобов'язані використовувати панелі для сонячних електростанцій, виготовлені лише в Індії. Як повідомляє Reuters, влада вже вимагає використання панелі місцевого виробництва в державних проєктах.

До 2030 року потужність сонячних електростанцій у країні має збільшитися зі 156 ГВт до 500 ГВт. При цьому власне виробництво дозволяє випускати панелі потужністю 80 ГВт на рік.