Індія відмовиться від імпортних сонячних панелей – Reuters
11 грудня 2024, 17:29
Фото: climategroup.org.ua
Місцеві компанії планують нарощувати виробництво, але до кінця не має впевненості чи цього буде достатньо
Уряд Індії блокує надходження до країни іноземного обладнання для сонячних електростанцій. У Делі хочуть, щоб їх будували на вітчизняних потужностях.
Про це пише Reuters.
З червня 2026 року індійські компанії будуть зобов'язані використовувати панелі для сонячних електростанцій, виготовлені лише в Індії. Як повідомляє Reuters, влада вже вимагає використання панелі місцевого виробництва в державних проєктах.
До 2030 року потужність сонячних електростанцій у країні має збільшитися зі 156 ГВт до 500 ГВт. При цьому власне виробництво дозволяє випускати панелі потужністю 80 ГВт на рік.
"Потужність з виробництва осередків при цьому становить трохи більше 7 ГВт, причому компанії в основному покладаються на китайські елементи для виробництва панелей", – повідомляє Reuters.
Місцеві компанії планують нарощувати виробництво, але невідомо, чи його буде достатньо. "Тата Пауер" нещодавно ввела в експлуатацію завод з виробництва панелей потужністю 4,3 ГВт на півдні Індії. А "Реліанс Індастріз" планує ввести в експлуатацію першу чергу інтегрованого заводу з виробництва сонячних елементів та модулів потужністю 20 ГВт до кінця цього року в штаті Гуджарат.