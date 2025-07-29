Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індія вперше обігнала Китай у постачаннях смартфонів до США

29 липня 2025, 20:10
Індія вперше обігнала Китай у постачаннях смартфонів до США
Фото: digit.ru
Зростання індійських постачань пояснюється тим, що Apple перенесла частину виробництва з Китаю в Індію на тлі напруженості у торговельних відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Індія вперше випередила КНР за обсягами постачання смартфонів на американський ринок у другому кварталі 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у другому кварталі 2025 року ринок смартфонів у США зріс лише на 1%, свідчать дані Canalys. Постачальники заздалегідь поповнювали запаси на тлі тарифної невизначеності, однак попит залишився млявим.

Водночас Індія вперше стала головним виробничим хабом смартфонів для американського ринку, переважно завдяки компанії Apple, котра прискорила перенесення виробництва з Китаю. Частка китайських зібраних пристроїв упала з 61% до 25%, тоді як обсяг індійських - зріс на 240% рік до року.

Серед причин - спроби уникнути американських мит на китайські товари та збереження маржі виробників. Низьке зростання ринку, попри накопичення товарів на складах, вказує на тиск на купівельну спроможність і розрив між поставками та реальними продажами.

Зауважується, що Apple скоротила продажі на 11%, до 13,3 млн, тоді як Samsung збільшила на 38%, до 8,3 млн пристроїв. Також зросли продажі у Motorola та Google, тоді як TCL зафіксувала спад на 23%.

ІндіяКитайСШАсмартфони

Останні матеріали

Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2025, 07:20
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється