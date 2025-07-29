Індія вперше обігнала Китай у постачаннях смартфонів до США

Зростання індійських постачань пояснюється тим, що Apple перенесла частину виробництва з Китаю в Індію на тлі напруженості у торговельних відносинах між Пекіном і Вашингтоном.

Індія вперше випередила КНР за обсягами постачання смартфонів на американський ринок у другому кварталі 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у другому кварталі 2025 року ринок смартфонів у США зріс лише на 1%, свідчать дані Canalys. Постачальники заздалегідь поповнювали запаси на тлі тарифної невизначеності, однак попит залишився млявим.

Водночас Індія вперше стала головним виробничим хабом смартфонів для американського ринку, переважно завдяки компанії Apple, котра прискорила перенесення виробництва з Китаю. Частка китайських зібраних пристроїв упала з 61% до 25%, тоді як обсяг індійських - зріс на 240% рік до року.

Серед причин - спроби уникнути американських мит на китайські товари та збереження маржі виробників. Низьке зростання ринку, попри накопичення товарів на складах, вказує на тиск на купівельну спроможність і розрив між поставками та реальними продажами.

Зауважується, що Apple скоротила продажі на 11%, до 13,3 млн, тоді як Samsung збільшила на 38%, до 8,3 млн пристроїв. Також зросли продажі у Motorola та Google, тоді як TCL зафіксувала спад на 23%.