Індія вважає, що російсько-український конфлікт відіграватиме важливу роль на зустрічі G20 — ЗМІ

Також буде обговорюватися зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм.

Війна рф проти України стане важливою частиною дискусій на зустрічі міністрів закордонних справ країн G20. Водночас Індія, яка приймає зустріч і головує в G20, впевнена, що економічні проблеми, спровоковані війною, отримають таку ж увагу.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Вінай Кватра, повідомляє Reuters.

"Так, враховуючи характер і розвиток ситуації в російсько-українському конфлікті, це буде важливим пунктом обговорення", - сказав Кватра журналістам у середу, 1 березня, коли міністри закордонних справ прибули до Нью-Делі на зустріч.

"Питання, що стосуються продовольчої та енергетичної безпеки, ситуації з добривами, впливу конфлікту на економічні виклики, з якими ми зіштовхуємося, серед іншого, також отримають відповідну увагу", - сказав Кватра.

У зустрічі візьмуть участь 40 делегацій, включаючи міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова, державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Китаю Цінь Гана.

Після вітальної вечері в середу, дискусії відбудуться в четвер, 2 березня. На зустрічі, ймовірно, буде обговорюватися, зокрема, й зростання напруженості у відносинах між США і Китаєм.

Кватра сказав, що він також очікує чіткого повідомлення щодо тероризму. За його словами, роль криптовалют буде частиною цього послання.

Раніше повідомлялося, що зустріч глав МЗС G20 пройде з 1 по 2 березня. Вона відбудеться через кілька днів після зустрічі міністрів фінансів G20, під час якої вони не змогли дійти консенсусу щодо засудження російської агресії і не підписали спільної заяви. Зустріч закінчилася декларацією, у якій зазначено розбіжності між учасниками.