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Індія викликає українського посла після критики Зеленського в бік прем'єра Моді

16 липня 2024, 12:09
Індія викликає українського посла після критики Зеленського в бік прем'єра Моді
Фото: з вільного доступу
Зеленський розкритикував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, який провів зустріч із главою рф в день масованого обстрілу України.

Міністерство закордонних справ Індії викликало українського посла. Причиною цьому стали заяви президента України Володимира Зеленського на адресу прем'єр-міністра Нарендри Моді через його візит до росії.

Про це повідомляє The Economic Times.

Крім того, після висловлювань Зеленського Індія відклала засідання спільної робочої групи з Україною з питань культури.
 
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкритикував прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді, який провів зустріч із главою рф  путіним у день масованого ракетного обстрілу росією України. Під час зустрічі путін обійняв індійського лідера та привітав його як "любого друга".
 
За даними ЗМІ, Моді поїхав до кремля вперше за п'ять років, щоб розвіяти спекуляції через зближення Нью-Делі з Вашингтоном та зменшити вплив Китаю, до якого останнім часом тяжіє росія.
Індіявійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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