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Індія використовує SWIFT для розрахунків у доларах з рф – Reuters

15 березня 2023, 17:40
Індія використовує SWIFT для розрахунків у доларах з рф – Reuters
Фото: uapress.info
І це незважаючи на те, що багато російських банків заблоковані в системі через західні санкції.

Індійські компанії використовують глобальну платіжну систему SWIFT для розрахунків із росією в доларах.

Про це повідомляє Reuters.

Захід заблокував доступ до SWIFT для кількох російських банків, включаючи Сбербанк та ВТБ, незабаром після того, як москва вторглася в Україну в лютому минулого року, що ускладнило ведення бізнесу російським компаніям. SWIFT забезпечує фінансові транзакції у всьому світі.

"Ми використовуємо SWIFT для платежів у доларах", – сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним, на питання про платіжний канал, який використовується для платежів у росії.

Проте він не повідомив більш детальної інформації про банки, які використовували індійські трейдери для платежів у доларах.

За інформацією індійського уряду, імпорт країни з росії збільшився майже в п'ять разів у період з квітня 2022 року до лютого 2023 року, тобто  до 41,56 млрд доларів із 8,54 млрд доларів порівняно з тим самим періодом 2021-го.

Імпорт російської нафти в Індію виріс до рекордних 1,4 млн барелів на добу в січні, що на 9,2% більше, ніж у грудні. При цьому рф, як і раніше, є найбільшим постачальником нафти в країну, за нею йдуть Ірак і Саудівська Аравія.

За повідомленням Reuters, індійські нафтопереробні заводи оплачували більшу частину своєї російської нафти, що закуповується через трейдерів у Дубаї, у дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів, а не в доларах США.

Індіярозрахункиросійськівійна в Українібанки рф

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