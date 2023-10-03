Індія вимагає від Канади відкликати десятки дипломатів – FT

Цей крок свідчить про поглиблення розколу між Оттавою та Нью-Делі через вбивство лідера сикхів.

Індія вимагає від Канади відкликати десятки дипломатів з країни, що є ескалацією кризи, яка спалахнула після того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що уряд Нью-Делі, можливо, причетний до вбивства лідера сикхів у Канаді.

Про це повідомляє FT.



За словами джерел видання, Оттава отримала від Нью-Делі вимогу відкликати близько 40 дипломатів до 10 жовтня. Індія пригрозила позбавити дипломатичного імунітету працівників, які залишаться в країні після цієї дати.

Раніше уряд Нью-Делі заявляв, що хоче "паритету" у кількості та класі дипломатів, яких кожна країна відправляє до іншої.



Канада має на кілька десятків дипломатів більше у своєму посольстві в Нью-Делі, ніж Індія в Оттаві, через великий консульський відділ, необхідний для родичів приблизно 1,3 мільйона канадців, які претендують на індійську спадщину.

За словами джерела видання, Канада має 62 дипломати в Індії, і у Нью-Делі наказали скоротити цю кількість на 41 особу.

Індія вже оголосила про заборону на видачу віз канадцям на наступний день після того, як Трюдо зробив свою гучну заяву 18 вересня.



Останній крок загрожує значно посилити кризу, яка виникла після того, як Трюдо заявив, що Оттава розслідує можливу причетність індійських агентів до вбивства сикхського активіста і громадянина Канади Хардіпа Сінгха Ніджара у передмісті Ванкувера в червні.

Це також ускладнить ситуацію для Трюдо, який зіштовхнувся із закликами до дій у Канаді і водночас намагається заручитися підтримкою західних союзників, які прагнуть зміцнити відносини з Нью-Делі на тлі зростання впливу Китаю.



Заява Трюдо з'явилася після розчарування Оттави тим, що тижні таємної дипломатії з Індією не змогли забезпечити її співпрацю у розслідуванні вбивства Ніджара.



Дипломатія включала дві поїздки канадського радника з національної безпеки Джоді Томаса до Індії для обговорення цього питання напередодні зустрічі «Великої двадцятки» у Нью-Делі у вересні. Індія не визнала своєї причетності до вбивства, але й не заперечувала звинувачення, за словами людей, знайомих з перебігом зустрічей. Індійський уряд публічно відкидав ці звинувачення.

Вбивство також було в центрі уваги під час зустрічі Трюдо з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на саміті G20, коли індійська сторона категорично відхилила прохання про співпрацю. За словами людей, знайомих з цією справою, під час попередніх зустрічей Індія навіть закликала Канаду припинити розслідування.



Минулого тижня міністр закордонних справ Індії заявив у Вашингтоні, що вбивство «не відповідає політиці» його країни і звинуватив Канаду в потуранні сикхським сепаратистам, які агітують за створення незалежної держави в Індії.



Канадські ЗМІ повідомили, що Оттава має перехоплення розмов за участю індійських дипломатів, які вказують на причетність до вбивства Ніджара в червні минулого року. Індія заперечує наявність таких доказів.



Оттава обмежена в тому, чим вона може поділитися з індійським урядом, частково для того, щоб захистити джерела і методи збору розвідданих, але також і для того, щоб не скомпрометувати розслідування вбивства.



Обмеження означали, що Томас та інші офіційні особи, які відвідали Індію, в тому числі голова канадської розвідувальної служби безпеки Девід Віньо, змогли представити докази своїм індійським колегам лише в усній формі.