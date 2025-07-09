Індія вироблятиме рідкісноземельні елементи

Щонайменше дві компанії виявили зацікавленість.

Делі планує ввести програму стимулювання вартістю 290 мільйонів доларів задля приватних фірм, що виробляють ці магніти.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

"Запропонований Індією план викликав початковий інтерес з боку групи великих конгломератів, повідомили люди, знайомі з цим питанням, оскільки країна прагне зменшити свою залежність від Китаю у виробництві цих життєво важливих матеріалів для електромобілів і вітрових турбін", – йдеться в матеріалі.

Один гірничодобувний гігант Vedanta Group виявив інтерес, а також виробник деталей для електромобілів Sona BLW Precision Forgings Ltd.

Проєкт незабаром буде представлений на затвердження уряду, але остаточна сума витрат на програму ще підлягає внутрішнім консультаціям і ще може змінитися.

"Індія прискорює зусилля в цьому напрямку після того, як Китай, який контролює близько 90% світової переробки рідкісноземельних металів, посилив контроль за експортом рідкоземельних металів на тлі торговельної війни з США. Це порушило ланцюги поставок для світових автовиробників, в тому числі тих, які працюють в Індії", – пишуть журналісти.

Також Індія планує підтримати 3-4 великі компанії у виробництві магнітів з місцевої сировини протягом семи років, але буде дворічний період підготовки, а стимули будуть впроваджуватися протягом п'яти років після початку виробництва.

Крім того Індія має зростаючий сектор електромобілів, тому розглядає можливість інвестування до 6 мільярдів рупій на кожну тисячу тонн потужностей в рамках програми.

Виробництво магнітів допоможе забезпечити ланцюжок поставок для Sona BLW – одного з найбільших індійських виробників двигунів для електромобілів, заявив генеральний директор компанії Вівек Вікрам Сінгх.

За його словами, компанія шукатиме партнера для розробки технології виробництва магнітів.

"Хоча зусилля уряду щодо збільшення видобутку рідкоземельних елементів відповідають загальносвітовим тенденціям, його бюджет скромний, а часові рамки залишаються амбітними. Будівництво шахт і переробних потужностей може зайняти роки, а ноу-хау залишається в значній мірі сконцентрованим у Китаї, – пише агенція.