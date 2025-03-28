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ПОЛІТИКА

Індія заблокувала вхід танкера з російською нафтою

28 березня 2025, 17:23
Індія заблокувала вхід танкера з російською нафтою
Фото: reuters
Наразі судно знаходиться в Аравійському морі, все ще повністю завантажене.

Танкеру, що перевозив російську нафту для нафтопереробної компанії Indian Oil Corporation, не дозволили увійти до індійського порту через брак необхідних документів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Танкер Andaman Skies під прапором Гондурасу, побудований у 2004 році, завантажив 767 тисяч барелів нафти у Мурманську 24 лютого і мав розвантажитись у Вадинарі 30 березня.

Індійські правила вимагають, щоб танкери, старші за 20 років, мали сертифікат придатності до плавання, виданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або організацією, уповноваженою місцевим регулятором. Однак судно було сертифіковано місцевим консалтинговим агентством Dakar Class, яке не визнається індійською владою.

Зараз судно перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією, все ще повністю завантажене.

За словами джерел, судно пустили до індійського порту минулого року, оскільки на той час воно ще не відпрацювало 20 років.

Індіянафта рф

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