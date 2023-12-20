Індія закликає G7 відкласти заборону на російські алмази – Reuters

Зазначається, що для Індії, де знаходиться 90% світової індустрії ограновування та полірування алмазів, реалізація заборони на російське дорогоцінне каміння має вирішальне значення.

Індія закликає держави "Великої сімки" (G7) відкласти введення заборони на російські алмази згідно з прийнятим 12-м пакетом санкцій проти країни-агресора. Нью-Делі вважає, що правила відстеження походження діамантів залишаються незрозумілими.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно із заявами двох джерел агентства, знайомих із цим питанням, індійська сторона також прагнула більшої ясності у своїх переговорах з лідерами G7.

У розмові з журналістами один з них зазначив, що термін запровадження обмежень на непрямий імпорт із росії через 3-4 місяці "недоцільний, оскільки не зрозумілі правила того, як відстежуватиметься походження дорогоцінного каменю".

Також стверджується, що Нью-Делі висловило сумніви щодо нової системи "перевірки та сертифікації на основі відстеження", яка може вимагати обміну даними про індійські підприємства.

За словами джерела Reuters, деякі дані можуть бути конфіденційними, і підприємствам може бути незручно ділитися такою інформацією.

Зазначається, що для Індії, де знаходиться 90% світової індустрії ограновування та полірування алмазів, реалізація заборони на російське дорогоцінне каміння має вирішальне значення.

Оскільки Індія в основному переробляє дрібніші російські алмази, на країну, ймовірно, очікують мінімальні збої в торгівлі. Втім, як кажуть представники галузі, заборона, що пропонується, вплине на ланцюжок поставок алмазів.

Діамантовий сектор Індії вже стикається з послабленням попиту. Експорт діамантів із країни впав на 29% до 10 мільярдів доларів за перші 7 місяців поточного фінансового року, який розпочався у квітні.

Раніше в грудні країни G7 оголосили про пряму заборону на російські алмази з 1 січня 2024 року, а потім про поетапне введення обмежень на непрямий імпорт дорогоцінного каміння з рф приблизно з 1 березня.

У вересні буде запроваджено нову систему відстеження походження дорогоцінного каміння. .

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти рф. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

До санкційного пакета увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.