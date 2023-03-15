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Індія закликала країни G20 відволіктися від війни в Україні – Sky News

15 березня 2023, 18:15
Індія закликала країни G20 відволіктися від війни в Україні – Sky News
Джерело: theprint.in/india
Представник Індії цинічно заявляє, що "Європа має знайти рішення для своїх викликів".

Індія закликала країни "Великої двадцятки" відволіктися від повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала росія.

Таку заяву на саміті G20 зробив представник Індії Амітабх Кант.

Про це повідомляє Sky News.

Кант закликав світ зосередитися на глобальній бідності та заявив, що Європа зосередилася на допомозі Україні й відволіклася від глобального зростання бідності та боргових проблем.

Крім того, цей чиновник применшив наслідки кровопролитної війни, жертвами якої стали тисячі українців, назвавши неспровоковане російське вторгнення "одною війною". У своїй заяві він закцентував увагу на тому, що 200 млн осіб у світі перебувають за межею бідності.

"Це вплинуло на харчування, на стан здоров’я, на результати навчання, люди відстають у рості та виснажуються, і ми просто стурбовані однією війною між росією та Україною. Світ повинен рухатися далі, а Європа має знайти рішення для своїх викликів", – сказав Кант.

 

Індіяросіяниокупантивійна в УкраїніG-20

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