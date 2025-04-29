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Індія закрила для відвідування понад половину туристичних місць у Кашмірі

29 квітня 2025, 16:35
Індія закрила для відвідування понад половину туристичних місць у Кашмірі
Фото: з вільного доступу
Причина – безпекова ситуація
У Індії вирішили закрити 48 з 87 туристичних місць у провінції Кашмір та посилити заходи безпеки у інших туристичних локаціях.
 
Про це пише Reuters.
 
Згідно з урядовим розпорядженням, з яким ознайомилося агентство, локації закривають для відвідування із вівторка, щоб посилити безпеку після нападу на відпочивальників минулого тижня. 
 
Поки що невідомо, доки буде діяти заборона.
 
Кашмір розташований у Гімалаях. Регіон став туристичним центром Індії. 
 
Нагадаємо, що заборону на відвідування локацій видали після стрілянини, яка сталася в містечку Пахалгам в Гімалаях. Його часто називають "індійською Швейцарією". Унаслідок нападу загинули 26 людей. Індія заявила, що двоє із трьох нападників були пакистанцями. Пакистан заперечує будь-яку причетність до цього і закликав до нейтрального розслідування. 

 

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