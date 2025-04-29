Індія закрила для відвідування понад половину туристичних місць у Кашмірі

Причина – безпекова ситуація

У Індії вирішили закрити 48 з 87 туристичних місць у провінції Кашмір та посилити заходи безпеки у інших туристичних локаціях.

Згідно з урядовим розпорядженням, з яким ознайомилося агентство, локації закривають для відвідування із вівторка, щоб посилити безпеку після нападу на відпочивальників минулого тижня.

Поки що невідомо, доки буде діяти заборона.

Кашмір розташований у Гімалаях. Регіон став туристичним центром Індії.