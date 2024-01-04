Індія заперечує поставки своїх артилерійських боєприпасів в Україну
Міністерство закордонних справ Індії спростувало повідомлення ЗМІ про те, що вони постачали Україні артилерійські боєприпаси.
Про це пише "Голос Америки".
"Ми можемо категорично сказати, що ми не відправляли жодного з цих артилерійських боєприпасів в Україну", – сказав журналістам речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал в четвер, 4-го січня.
Індія зберігає нейтральну позицію щодо війни росії проти України, і заперечує правдивість публікацій в соціальних мережах, де нібито повідомляли про її артилерійські снаряди в Україні.
Як зазначає видання, продаж боєприпасів через треті країни дозволяє Індії зберегти дружні відносини з росією. А Україна таким чином отримує гостро дефіцитні боєприпаси.
У вівторок міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар мав телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, яку речник МЗС Індії назвав "корисною".
Сторони обговорили війну в Україні, формулу миру, яку пропонує Київ та шляхи розвитку двосторонніх зв’язків.
Телефонна розмова відбулася через кілька днів після п'ятиденного візиту Джайшанкара до росії, під час якого він провів широкі переговори з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Тоді глава МЗС рф повідомив, що сторони обговорили "перспективи військово-технічного співробітництва, включаючи спільне виробництво сучасних видів озброєнь".
Міністр закордонних справ Індії високо оцінив "найвищий" товарообіг між двома країнами, який, за його словами, перевищив 50 мільярдів доларів у 2022 році. Індія стала важливим ринком збуту російської нафти, від якої залежить російська економіка, оскільки західні санкції обмежують постачання російських енергоносіїв.