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Індія заперечує поставки своїх артилерійських боєприпасів в Україну

04 січня 2024, 20:57
Індія заперечує поставки своїх артилерійських боєприпасів в Україну
Фото: з вільного доступу
Індія зберігає нейтральну позицію щодо війни росії проти України.

Міністерство закордонних справ Індії спростувало повідомлення ЗМІ про те, що вони постачали Україні артилерійські боєприпаси.

Про це пише "Голос Америки".

"Ми можемо категорично сказати, що ми не відправляли жодного з цих артилерійських боєприпасів в Україну", – сказав журналістам речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал в четвер, 4-го січня.

Індія зберігає нейтральну позицію щодо війни росії проти України, і заперечує правдивість публікацій в соціальних мережах, де нібито повідомляли про її артилерійські снаряди в Україні.

Як зазначає видання, продаж боєприпасів через треті країни дозволяє Індії зберегти дружні відносини з росією. А Україна таким чином отримує гостро дефіцитні боєприпаси.

У вівторок міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар мав телефонну розмову зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою, яку речник МЗС Індії назвав "корисною".

Сторони обговорили війну в Україні, формулу миру, яку пропонує Київ та шляхи розвитку двосторонніх зв’язків.

Телефонна розмова відбулася через кілька днів після п'ятиденного візиту Джайшанкара до росії, під час якого він провів широкі переговори з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Тоді глава МЗС рф повідомив, що сторони обговорили "перспективи військово-технічного співробітництва, включаючи спільне виробництво сучасних видів озброєнь".

Міністр закордонних справ Індії високо оцінив "найвищий" товарообіг між двома країнами, який, за його словами, перевищив 50 мільярдів доларів у 2022 році. Індія стала важливим ринком збуту російської нафти, від якої залежить російська економіка, оскільки західні санкції обмежують постачання російських енергоносіїв.

Індіядопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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