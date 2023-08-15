Матеріали:
Теми:

Індія запросила путіна на саміт G20. Україну не включили до переліку запрошених

15 серпня 2023, 09:35
Індія запросила путіна на саміт G20. Україну не включили до переліку запрошених
Джерело: theprint.in/india
Приймаюча сторона пояснює це тим, що Україна не є членом організацї.

Індія визначилася з запрошеними гостями на саміт G20, який має відбутися 9-10 вересня цього року у Нью-Делі. Організатори вирішили не запрошувати Україну, але покликати російського диктатора владіміра путіна. 

Про це йдеться у списку оприлюдненому на сайті G20.

На саміті очікують побачити постійних членів Великої двадцятки, зокрема, голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, голову Євроради Шарля Мішеля, а також президентів Юн Сок Йоля (Південна Корея), Лулу Да Сілву (Бразилія), Сі Цзіньпіна (Китай), Еммануеля Макрона (Франція), Реджепа Таїпа Ердогана (Туреччина), Джозефа Байдена (США). Також серед запрошених є і російський диктатор владімір путін.

Також у списку запрошених є премʼєр-міністр Бангладешу Шейх Хасіна, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, премʼєр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун, президент Іспанії Педро Санчес. Також у списку запрошених представники Маврікію, Нігерії, Оману та ОАЕ. України у переліку немає.

Спеціальний секретар індійського головування у G20 Міктеш Пардеш на запитання журналістів чи чекати візиту президента України Володимира Зеленського на саміт "Великої двадцятки",  відповів, що є список з дев’яти країн, які запрошені на зустріч.

"Країна, яку ви згадали, не входить до цього списку", — відповів секретар.

Пардеші також поставили питання, чи намагатиметься Індія об'єднати країни глобального Півдня проти російської позиції щодо українського конфлікту.

"G20 - це економічний форум, а не форум для геополітичних дискусій", — пояснив він, додавши, що на саміті можуть обговорити економічні наслідки конфлікту, але не шляхи його вирішення.

самітПутінвійна в Україніросія окупантиG-20

Останні матеріали

Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється