Індія запросила путіна на саміт G20. Україну не включили до переліку запрошених

Приймаюча сторона пояснює це тим, що Україна не є членом організацї.

Індія визначилася з запрошеними гостями на саміт G20, який має відбутися 9-10 вересня цього року у Нью-Делі. Організатори вирішили не запрошувати Україну, але покликати російського диктатора владіміра путіна.

Про це йдеться у списку оприлюдненому на сайті G20.

На саміті очікують побачити постійних членів Великої двадцятки, зокрема, голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, голову Євроради Шарля Мішеля, а також президентів Юн Сок Йоля (Південна Корея), Лулу Да Сілву (Бразилія), Сі Цзіньпіна (Китай), Еммануеля Макрона (Франція), Реджепа Таїпа Ердогана (Туреччина), Джозефа Байдена (США). Також серед запрошених є і російський диктатор владімір путін.

Також у списку запрошених є премʼєр-міністр Бангладешу Шейх Хасіна, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте, премʼєр-міністр Сінгапуру Лі Сянь Лун, президент Іспанії Педро Санчес. Також у списку запрошених представники Маврікію, Нігерії, Оману та ОАЕ. України у переліку немає.

Спеціальний секретар індійського головування у G20 Міктеш Пардеш на запитання журналістів чи чекати візиту президента України Володимира Зеленського на саміт "Великої двадцятки", відповів, що є список з дев’яти країн, які запрошені на зустріч.

"Країна, яку ви згадали, не входить до цього списку", — відповів секретар.

Пардеші також поставили питання, чи намагатиметься Індія об'єднати країни глобального Півдня проти російської позиції щодо українського конфлікту.

"G20 - це економічний форум, а не форум для геополітичних дискусій", — пояснив він, додавши, що на саміті можуть обговорити економічні наслідки конфлікту, але не шляхи його вирішення.