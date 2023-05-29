Індія запустила ракету з навігаційним супутником в космос

Сьогодні відбувся запуск місії GSLV-F12/NVS-01 з космодрому в Шрихарикоти.

Вага навігаційного супутника становить близько 2232 кг.

Індійська Організація космічних досліджень і розробок запустила у космос ракету-носій з навігаційним супутником. П

Про це повідомляє The Hindu.

"Він буде розгорнутий на геоперехідній орбіті. Наступні маневри з підвищення орбіти будуть здійснені для виведення супутника на заплановану орбіту. NVS-01 оснащений антеною для роботи в L1, L5 і S діапазонах і атомним годинником, створеним місцевими виробниками", пише видання.