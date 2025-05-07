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Індія завдала ударів по Пакистану, ті завдали удару у відповідь: деталі

07 травня 2025, 08:55
Індія завдала ударів по Пакистану, ті завдали удару у відповідь: деталі
Фото: Міноборони Індії
Влада Індії заявила про початок операції "Сіндор".
Індія атакувала територію Пакистану ракетами. Ударів було завдано по трьох локаціях.
 
Про це заявив спікер пакистанської армії, пише Clash Report.
 
Йдеться про Бахвалпур, Котли и Музаффарабад. ЗМІ також інформували, що індійська ракета націлилася на старий аеропорт в Музаффарабаді. Пакистан пообіцяв, що "відповість на цю неспровоковану агресію з боку Індії". Країна завдасть удару "в той час і в тому місці, які вона обере". 
 
Як пише The Guardian, у збройних силах Пакистану підтвердили збиття щонайменше двох індійських військових літаків. За неофіційними даними, протиповітряна оборона підбила ще один борт. 
 
Кількість загиблих від обстрілів сягнула восьми людей, серед яких немовля. Ще двоє людей зникли безвісти, 35 осіб постраждали. Пакистанські військові нарахували 24 удари по шести локаціях. 
 
ЗМІ повідомляють, що Пакистан завдав удару у відповідь. Йдеться про понад дюжину цілей в індійському Кашмірі, включаючи авіабазу в Срінагарі.
 
Раніше Індія підтвердила атаку та заявила, що її Збройні Індії розпочали операцію "Синдор", в ході якої було завдано "ударів по об'єктах інфраструктури терористів у Пакистані та пакистанському Кашмірі". При чому там запевняють, що жоден пакистанський військовий обʼєкт не постраждав. 
 
У заяві зазначалося, що військові завдають удару по "терористичній інфраструктурі в Пакистані та окупованих Пакистаном Джамму та Кашмірі, звідки планували і спрямовували терористичні атаки проти Індії".
 
Мішенями, за даними медіа, стали 9 обʼєктів. Згодом в акаунті армії Індії в соцмережі Х зʼявився допис із текстом "Правосуддя здійснилося". 
 
Тим часом зʼявилися повідомлення про те, що у двох прикордонних районах індійського Кашміру чути інтенсивні обстріли та гучні вибухи. ЗМІ інформують, що Пакистан ухвалив рішення про закриття свого повітряного простору на найближчі 48 годин.
 
Clash Report повідомляє, що ракети з були націлені на мечеть Масджі-і-Субхан у Бахавалпурі, провінція Пенджаб. 
війнаПакистанІндія

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