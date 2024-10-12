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ПОЛІТИКА

Індія збільшує експорт підсанкційних товарів до росії – Bloomberg

12 жовтня 2024, 12:19
Індія збільшує експорт підсанкційних товарів до росії – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Зазначається, що індійський експорт таких товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні - тобто приблизно вдвічі порівняно з попередніми місяцями цього року.

Індія наростила постачання до російської федерації обмежених критично важливих технологій, заборонених західними санкціями. Об'єми індійського експорту стали для Москви другими за величиною після китайського.

Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційні чиновники США та країн Європи на цьому тлі відзначають складність спроб придушити підсанкційний експорт, який підживлює військову машину російського диктатора путіна для продовження агресії проти України.

Зазначається, що індійський експорт таких товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні - тобто приблизно вдвічі порівняно з попередніми місяцями цього року.

При цьому оцінюється, що у липні він підскочив до 95 млн доларів, розповіли Bloomberg чиновники на умовах анонімності.

Наразі за обсягами постачання підсанкційних товарів для рф Індію випереджає лише Китай.

Західні чиновники кажуть, що згідно з останніми даними, майже 5-та частина заборонених технологій потрапляють у російський військово-промисловий комплекс через Індію.

Через санкції експорт більшості предметів подвійного використання безпосередньо до росії заборонений, тому країна-агресор купує їх у третіх державах, й іноді у різних дочірніх компаній західних фірм або через мережу посередників.

У публікації вказується, що Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати були двома великими перевалочними пунктами, проте з’явилися й нові хаби. Серед них, за словами співрозмовників Bloomberg, Індія, Малайзія та Таїланд.

Також західне ЗМІ пише, що роль Індії у постачанні таких товарів представляє додаткову проблему, оскільки США та ЄС хочуть розвивати партнерські відносини з урядом прем'єр-міністра Нарендри Моді, який досі підтримує зв'язки з путіним.

Крім того, Індія також стала головним покупцем російської нафти, попри зусилля країн-союзників умовного Заходу щодо обмеження продажів.

"За словами офіційних осіб, ключовим фактором зміни є величезний запас рупій, який росія накопичила від таких продажів нафти", - йдеться в матеріалі Bloomberg.

Нині через роль Індії як перевалочного пункту на цій країні зосереджена увага санкційних агенцій ЄС та США, представники яких відвідували Індію кілька разів, намагаючись змусити владу зупинити поставки, а кілька індійських фірм потрапили під санкції Заходу.

Крім того, у липні заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо у своєму листі високопосадовцям Конфедерації індійської промисловості попереджав про ризики санкцій, з якими стикаються індійські компанії та банки через ведення справ з військово-промисловою базою рф.

Індіясанкціі проти росіївійна в Україні

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