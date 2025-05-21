Індія збільшує імпорт нафти з рф до 10-місячного максимуму – Reuters

Попит зростає через активні закупівлі легких сортів, таких як ESPO Blend.

Імпорт російської сирої нафти до Індії у травні досягне майже 1,8 млн барелів на день - це найвищий показник за останні 10 місяців.

Індійські нафтопереробні заводи замовили понад 10 партій ESPO з червневим завантаженням. Закупівлі відбулися до нових санкцій ЄС і Британії проти "тіньового флоту" москви - нафтових танкерів і фінансових компаній.

Через високий попит Індії зросли ціни на ESPO, особливо для Китаю - найбільшого покупця цієї нафти. Зупинки на великих заводах Reliance і MRPL збільшили потребу у вигідному імпорті, каже аналітик Rystad Energy.