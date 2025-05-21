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Індія збільшує імпорт нафти з рф до 10-місячного максимуму – Reuters

21 травня 2025, 16:53
Індія збільшує імпорт нафти з рф до 10-місячного максимуму – Reuters
Попит зростає через активні закупівлі легких сортів, таких як ESPO Blend.
Імпорт російської сирої нафти до Індії у травні досягне майже 1,8 млн барелів на день - це найвищий показник за останні 10 місяців. 
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Індійські нафтопереробні заводи замовили понад 10 партій ESPO з червневим завантаженням. Закупівлі відбулися до нових санкцій ЄС і Британії проти "тіньового флоту" москви - нафтових танкерів і фінансових компаній.
 
Через високий попит Індії зросли ціни на ESPO, особливо для Китаю - найбільшого покупця цієї нафти. Зупинки на великих заводах Reliance і MRPL збільшили потребу у вигідному імпорті, каже аналітик Rystad Energy.
 
Частина вантажів доставляється за довгостроковими контрактами між Reliance і "роснефтью".
 
Джерела Reuters на індійських НПЗ підтверджують високий інтерес до легкої малосолодкої нафти ESPO з премією близько 50 центів - 1 долара за барель від цін у Дубаї.
 
Аналітики відзначають, що Китай скорочує закупівлі через санкції та вичерпання квот, що підвищує пропозиції ESPO для Індії.
 
Через це премії для вантажів з липневим завантаженням на китайському ринку зросли до 2 доларів за барель, порівняно з 1,50-1,70 доларів для червневих партій.

 

Індіявійна в Українінафта рфросія окупанти

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