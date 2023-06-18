Індія збільшила імпорт російської нафти в 10 разів — Reuters

Обсяги купівлі російської нафти в Індії планують збільшувати.

Частка російського імпорту сирої нафти в Індії збільшилася за минулий рік в 10 разів й продовжує зростати.

Про це повідомив виконавчий директор індійської державної компанії Indian Oil Вінод Кумар на економічному форумі в Санкт-Петербурзі 17 червня, пише Reuters.

"Частка російського імпорту сирої нафти, яка становила менше 2% у 2021/22 році, збільшилася в десять разів і становить близько 20% в загальному обсязі закупівель сирої нафти в Індії. У випадку з Indian Oil стрибок в російському імпорті більш значний: з 0,1% в 2021/22 році до 21,5% в 2022/23 році. І я очікую, що за поточний рік, тобто 2023/24, цифри будуть на рівні 30%", – повідомив Кумар.

Імпорт російської нафти Індією, третім у світі імпортером сирої нафти, у травні сягнув історичного максимуму, оскільки покупці накинулися на поставки зі знижками, зменшивши попит на нафту з Близького Сходу та Африки (згідно з попередніми оцінками судноплавних трекерів).

росія перенаправляє свої поставки енергоносіїв від західних країн, які ввели обмеження і санкції на торгівлю з москвою, включно зі стелею ціни на нафту, після її вторгнення в Україну. Більшу частину російських енергоносіїв тепер купують Китай та Індія.