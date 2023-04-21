Індія зупинила поставки зброї з росії через побоювання санкцій

Постачання військових вантажів з росії до Індії припинилися через відсутність механізму оплати, що не порушує санкції США, але країна відмовляється купляти в рублях.

Наразі купівля зброї не є зручною ні для Індії, ні для росії.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Індійські платежі за зброю на суму понад 2 млрд доларів припинилися приблизно на рік, а росія припинила надання кредиту на постачання запасних частин на суму близько 10 млрд доларів, а також на дві батареї системи протиракетної оборони С-400, які ще не надійшли", – пише видання.

Індія не може сплатити рахунок у доларах США через побоювання вторинних санкцій. А росія, як і раніше, не бажає приймати рупії через волатильність обмінного курсу.

Нью-Делі також не хоче укладати угоду в російських рублях через побоювання, що не зможе купити достатньо валюти на відкритому ринку за справедливою ціною.

Наразі розглядаються три можливі варіанти оплати за поставки зброї, проте жоден із них не вигідний і для Індії, і для росії.