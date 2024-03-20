Індійська компанія відмовляється приймати російську нафту після санкцій – Reuters

Такий розвиток подій посилює проблеми експорту нафти для росії.

Індійська компанія Reliance Industries не купуватиме російську нафту, завантажену на танкери "Совкомфлота", після нещодавніх санкцій США.

Про це повідомляє Reuters.

Такий розвиток подій посилює проблеми експорту нафти для росії, оскільки її нафтові компанії можуть зіткнутися з труднощами в пошуку суден для продажу надлишків нафти після недавніх атак українських дронів на державні нафтопереробні заводи.

російські компанії вже зазнають труднощів зі збором платежів за експорт нафти через банківські обмеження.

США ввели масштабні санкції проти росії після її вторгнення в Україну два роки тому. У лютому США запровадили санкції щодо "Совкомфлота" і 14 нафтових танкерів, що займаються транспортуванням російської нафти.

Reliance, великий покупець російської нафти марки "Юралс", зажадав, щоб нові партії нафти не доставляли танкерами, які експлуатує "Совкомфлот". Reliance Industries є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу.

Дедалі більше індійських нафтопереробних підприємств планують відмовитися від використання суден "Совкомфлота", що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити рф з меншою кількістю ринків збуту для розміщення її флагманського продукту.

Reuters пише, що індійські нафтопереробні заводи, прагнучи уникнути негативної реакції з боку Вашингтона, виявляють "особливу обережність" через пильніший контроль за російськими нафтовими угодами з боку банків і влади США.

Видання вказує, що нафтопереробні заводи хочуть запобігти участі організацій, які прямо або побічно піддані санкціям.

"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробні заводи не перевозили нафту на судна, що перебувають під санкціями, через наші політичні та комерційні інтереси, а також санкції США", - сказало одне з джерел в уряді Індії.

Нагадаємо, цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, ведену у грудні 2022 року, скоротила доходи кремля на 14%. Аналіз Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA) показує, що останній рік цінова стеля коштувала кремлю 34 млрд євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам.