Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Індійська компанія відмовляється приймати російську нафту після санкцій – Reuters

20 березня 2024, 21:02
Індійська компанія відмовляється приймати російську нафту після санкцій – Reuters
Такий розвиток подій посилює проблеми експорту нафти для росії.

Індійська компанія Reliance Industries не купуватиме російську нафту, завантажену на танкери "Совкомфлота", після нещодавніх санкцій США.

Про це повідомляє Reuters.

Такий розвиток подій посилює проблеми експорту нафти для росії, оскільки її нафтові компанії можуть зіткнутися з труднощами в пошуку суден для продажу надлишків нафти після недавніх атак українських дронів на державні нафтопереробні заводи.

російські компанії вже зазнають труднощів зі збором платежів за експорт нафти через банківські обмеження.

США ввели масштабні санкції проти росії після її вторгнення в Україну два роки тому. У лютому США запровадили санкції щодо "Совкомфлота" і 14 нафтових танкерів, що займаються транспортуванням російської нафти.

Reliance, великий покупець російської нафти марки "Юралс", зажадав, щоб нові партії нафти не доставляли танкерами, які експлуатує "Совкомфлот". Reliance Industries є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу.

Дедалі більше індійських нафтопереробних підприємств планують відмовитися від використання суден "Совкомфлота", що може вплинути на імпорт російської нафти в Індію і залишити рф з меншою кількістю ринків збуту для розміщення її флагманського продукту.

Reuters пише, що індійські нафтопереробні заводи, прагнучи уникнути негативної реакції з боку Вашингтона, виявляють "особливу обережність" через пильніший контроль за російськими нафтовими угодами з боку банків і влади США.

Видання вказує, що нафтопереробні заводи хочуть запобігти участі організацій, які прямо або побічно піддані санкціям.

"Ми вважаємо за краще, щоб нафтопереробні заводи не перевозили нафту на судна, що перебувають під санкціями, через наші політичні та комерційні інтереси, а також санкції США", - сказало одне з джерел в уряді Індії.

Нагадаємо, цінова стеля на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, ведену у грудні 2022 року, скоротила доходи кремля на 14%. Аналіз Центру досліджень в галузі енергетики та чистого повітря (CREA) показує, що останній рік цінова стеля коштувала кремлю 34 млрд євро доходів від експорту, що еквівалентно приблизно двомісячним доходам.

війнаІндіянафтасанкціі проти росії

Останні матеріали

російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Політика
російський вплив. Як словацький лідер просив допомоги у кремля та Орбана й отримав її – розслідування VSquare
Переклад iPress – 20 березня 2024, 16:16
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Cуспільство
Думай по-російськи. Які плани їхнього генштабу на цей рік – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2024, 12:11
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Політика
путін і використання сімейних цінностей як зброї. Заходу треба його позбавити цього інструменту – CEPA
Переклад iPress – 20 березня 2024, 08:43
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Політика
На історичному мінімумі. путін може сам себе переграти псевдоперемогою на псевдовиборах – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2024, 16:15
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Технології
Велика п'ятірка. Щотижневий путівник новинками про сучасну війну та адаптацію до перемоги – Мік Раян
Переклад iPress – 19 березня 2024, 11:04
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
росіяни просуваються на певну територію, де українські сили їх просто знищують. Триває кампанія стратегічного бомбардування – Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 березня 2024, 08:24
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Політика
Допоможіть Україні перемогти. Інакше розпочнеться смуга невдач для США – Atlantic Council
Переклад iPress – 18 березня 2024, 15:29
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Політика
Фантазія про диктатора у США. Та диктатура в реальному житті – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 березня 2024, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється