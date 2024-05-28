Індійський космічний стартап вчетверте скасував перший запуск ракети – Reuters

Запуск відклали менше ніж за шість хвилин до старту "через технічний збій у зворотному відліку".

Індійська компанія Agnikul Cosmos скасувала випробувальний політ своєї першої ракети у вівторок за кілька секунд до старту. Це вже четверте скасування за останні три місяці.

Про це повідомляє Reuters.

Запуски другої приватно побудованої в Індії ракети, яка вперше використовувала комбінацію газу та рідкого палива, тричі припинялися через технічні проблеми, включаючи один політ, який був скасований приблизно за 90 секунд до старту.

Запуск, запланований на 5:45 ранку за IST (0015 GMT) у вівторок, спочатку відклали менше ніж за шість хвилин до старту "через технічний збій у зворотному відліку". Тоді офіційні особи встановили новий час старту 9:25 ранку. Проте за п’ять секунд до зльоту процес призупинили, щоб перевірити роботу запальника, а потім скасували взагалі.

Планувалося, що місія триватиме дві хвилини, щоб випробувати новий "напівкріогенний" двигун і надруковані на 3D-принтері деталі. У разі успіху це означало б новий технологічний крок для Індії.

За словами компанії, ракета Agnibaan від Agnikul Cosmos — це 2-ступенева ракета-носій, яка може нести до 300 кг корисного вантажу на орбіту висотою близько 700 км. Для порівняння - Falcon Heavy від SpaceX може вивести на низьку навколоземну орбіту до 63 500 кг.

Перша приватна ракета Індії, розроблена компанією Skyroot, була запущена з космодрому ISRO у 2022 році.

Заснована в 2017 році компанія Agnikul, назва якої походить від слова на хінді та санскриті, що означає «вогонь», керує першим у країні приватним стартовим майданчиком і центром управління польотами, тоді як ISRO керує всіма іншими стартовими майданчиками.