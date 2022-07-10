ПОЛІТИКА НОВИНИПрезиденти України та росії Володимир Зеленський і владімір путін погодилися взяти участь у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Індонезія готується приймати лідерів України та росії на саміті G20 - The National
Фото: РБК-Україна
Про це в інтерв’ю виданню The National заявив посол Індонезії в Об’єднаних Арабських Еміратах Хусін Багіс.
"Обидва погодилися. Ситуація непроста через українсько-російську війну", – сказав дипломат.
Він додав, що логістична підготовка до прийому двох президентів вже ведеться. "Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити - один для путіна і один для Зеленського", – зазначив Багіс.
Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити The National з проханням підтвердити плани щодо участі президентів у саміті "Групи двадцяти".
У G20 цього року головує Індонезія, яка організовує саміт 15-16 листопада на острові Балі.
Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді.
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07 10 2022 20:34 МЕДІА
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