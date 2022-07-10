Індонезія готується приймати лідерів України та росії на саміті G20 - The National

Президенти України та росії Володимир Зеленський і владімір путін погодилися взяти участь у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії.

Про це в інтерв’ю виданню The National заявив посол Індонезії в Об’єднаних Арабських Еміратах Хусін Багіс.

"Обидва погодилися. Ситуація непроста через українсько-російську війну", – сказав дипломат.

Він додав, що логістична підготовка до прийому двох президентів вже ведеться. "Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити - один для путіна і один для Зеленського", – зазначив Багіс.

Ні українське, ні російське МЗС не відповіли на запити The National з проханням підтвердити плани щодо участі президентів у саміті "Групи двадцяти".

У G20 цього року головує Індонезія, яка організовує саміт 15-16 листопада на острові Балі.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді.