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ПОЛІТИКА

Індонезія офіційно розпочала процес приєднання до БРІКС

25 жовтня 2024, 11:41
Індонезія офіційно розпочала процес приєднання до БРІКС
Фото з вільних джерел
Але там підкреслили, що співпрацюватимуть й з іншими групами.

Новопризначений голова МЗС Індонезії Сугіоно під час саміту БРІКС заявив, що країна розпочала процес приєднання до групи. Це свідчить про зростання впливу блоку, який позиціонує себе як альтернативу глобальному порядку під проводом США.

Про це пише Bloomberg.

За словами Сугіоно, БРІКС є "правильним засобом" для просування інтересів Глобального Півдня. Він додав, що блок підтримує пріоритети нового президента країни Прабово Субіанто, включаючи продовольчу та енергетичну безпеку, викорінення бідності та покращення людського капіталу. 

"Приєднання до БРІКС є проявом вільної та активної зовнішньої політики Індонезії", — сказав Сугіоно, якого називають одним іменем.

Проте він додав, що Індонезія надалі співпрацюватиме з іншими багатосторонніми групами. Президент Прабово збирається у листопаді взяти участь у саміті G20 у Бразилії, країна також проходить процес вступу до Організації економічного співробітництва та розвитку. За словами міністра закордонних справ, Індонезія не збирається "приєднуватися до певного табору".

БРІКСІндонезія

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